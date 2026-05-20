卓榮泰：將編列1000億輔導中小微企業 0~18歲每月可領5000元

針對總統賴清德520就職演說，行政院長卓榮泰說明執行的細節。（記者謝武雄攝）

總統賴清德今520就職2周年進行演說；行政院長卓榮泰今出席石門水庫活動時補充說，行政院會擬定「中小微企業的轉型升級條例」，逐年編列1000億預算執行，另因應少子化，政府擬發放0~18歲，每個月5000元成長基金，6歲以後則存2500元，如此滿18歲就會有36萬元的「第一桶金」，不會為就創業、就學煩惱。

卓榮泰說，經過2年磨合，民進黨更知道國家的方向要怎麼走，更知道社會的需求在哪裡，總統一方面爭取更大的力量來維護國家安全，維護國家主權外，更將帶領團隊繼續跟民眾一起努力，其中有2項特別重要。

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他說，中華民國台灣雖然高科技產業立足全世界，但國家經濟穩固不能單靠高科技產業，政府必須把這「中小微企業」約有1千萬從業人員照顧好，讓傳統中小微企業當作高科技產業的垂直供應鏈，為此，他也要國發會、經濟部和勞動部，合力來擬定「中小微企業的轉型升級條例」，並依總統指示，未來將逐年放進去1000億的預算，來讓中小微企業的轉型升級。

卓榮泰說，其次是「少子女化」問題，現在國家生育率降到0.69％，降幅的速度超乎預期之外，雖然過去10年來，政府已經用了約5、6千億在處理人口的對策，但成效都侷限，因此行政院一直在規畫新的策略，目前已有草案，日後將提出「台灣人口對策的新戰略」。

卓榮泰也提到，未來0歲出生到6歲到未來的18歲，這3個階段國家會全程的照顧跟支持，核心策略是「加補助減負擔，多彈性增照顧」，從安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場和居住減壓等5面向，另外還有18個策略措施，將會逐一實行。

卓榮泰也說，預計在明年開始，0歲到18歲的未成年者，政府每個月會發放5000塊的成長津貼，那麼前期的0到6歲的5000元，主要是讓家長好好的來照顧小孩，再加上現有托育政策，公托、準公托跟營利、非營利、非營利化等，托育政策仍存在，可以讓家長好好的來養育下一代。

至於6足歲以後到18歲，希望這5000元中，能讓家長將其中的一半放到青少年未來基金，讓孩子在18歲成年的那天，就擁有36萬元成長基金，幫助青少年可以不再為學貸傷腦筋，或者日後創業第一桶金。

他說，這是0到18歲，每個月5000元的成長基金，這只是18個措施當中的1項，其餘還有另外10多項，待完全擬定後，預計下周會正式向國人宣布。

針對總統賴清德520就職演說，行政院長卓榮泰出席石門水庫活動時，說明執行的細節。（記者謝武雄攝）

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