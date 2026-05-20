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    首頁 > 政治

    林佳龍參訪瑞士國會 友台小組主席：台瑞關係應務實持續深化

    2026/05/20 15:05 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（右）會晤瑞士國會友台小組共同主席莫里納（左）。（圖擷取自Fabian Molina﻿ Facebook）

    外交部長林佳龍（右）會晤瑞士國會友台小組共同主席莫里納（左）。（圖擷取自Fabian Molina﻿ Facebook）

    外交部長林佳龍結束在日內瓦出席世界衛生大會（WHA）場邊活動行程後，隨即轉赴瑞士伯恩訪問。瑞士國會友台小組共同主席莫里納（Fabian Molina）於當地時間19日在社群媒體發文表示，18日於瑞士聯邦國會大廈接待林佳龍及來自立法院的跨黨派代表團，包括國民黨立委廖偉翔、民進黨立委郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿。

    莫里納指出，瑞士與台灣共享共同價值，皆為充滿活力的民主國家，並擁有創新型經濟，且目前已具龐大的貿易量。他強調，台瑞關係應以務實方式持續深化，「這正是雙方討論的重點，我也將持續為此努力」。

    「台灣的未來不能在沒有台灣人民的情況下被決定」

    莫里納也提到，在美國總統川普（Donald Trump）上週訪問中國後，及當前地緣政治緊張局勢升高之際，瑞士必須清楚表明，政治分歧應透過對話並以和平方式解決。他並強調，「台灣的未來不能在沒有台灣人民的情況下被決定」。

    林佳龍也於社群媒體轉貼莫里納的貼文表示，在訪問瑞士期間，感謝台灣的好朋友莫里納熱情接待，並帶著他與立委視導團參觀瑞士國會。

    林佳龍指出，莫里納長期支持台灣，並曾於2023年訪台。期待不久的將來，能再次與莫里納見面，也期待台灣與瑞士在民主、經貿與國際合作上，持續深化夥伴關係。

    莫里納發布的照片中，除林佳龍與廖偉翔、郭昱晴及陳昭姿之外，還有瑞士國會友台小組上議員Marianne Binder Keller、瑞士國會友台小組下議員韋勞倫（Laurent Wehrli）、駐瑞士代表王思為及外交部歐洲司長黃鈞耀。

    瑞士國會友台小組共同主席莫里納（右四）18日在瑞士聯邦國會大廈接待外交部長林佳龍（左四）及來自立法院的跨黨派代表團。（圖擷取自Fabian Molina﻿ Facebook）

    瑞士國會友台小組共同主席莫里納（右四）18日在瑞士聯邦國會大廈接待外交部長林佳龍（左四）及來自立法院的跨黨派代表團。（圖擷取自Fabian Molina﻿ Facebook）

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