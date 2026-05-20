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    首頁 > 政治

    竹縣藍營迄今唯二簽署改選竹北市長邱靖雅、吳旭智 這樣看對手邱臣遠

    2026/05/20 15:17 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣議員吳旭智（中）面對白營由邱臣遠出線選竹北，強調藍白要整合，仍得用公平公開的機制決定最強人選。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員吳旭智（中）面對白營由邱臣遠出線選竹北，強調藍白要整合，仍得用公平公開的機制決定最強人選。（記者黃美珠攝）

    國民黨縣議員邱靖雅、吳旭智是目前竹縣藍營，明確表態參選竹北市長，且實際簽署放棄無緣成藍白共主時回頭再選縣議員的人。對於台灣民眾黨宣布由新竹市副市長邱臣遠選竹北市長，邱靖雅強調，竹北需要的是長期深耕與真正理解城市需求的人，吳旭智則說，藍白要整合，得用公平公開的機制決定最強人選。

    吳旭智說，民眾黨今天已推出了邱臣遠，他期待國民黨也能在5月底、大家都繳交參選市長的意願承諾書之後，能儘快推出最優人選，並在藍白之間迅速整合出最後的共主。

    他強調，真正的藍白合，不是顏色的整合而已，應是在對在地的了解、還有對竹北的願景有充分的溝通與對接，再選出來最強的候選人，這樣的藍白合才能帶給民眾真正的幸福。

    邱靖雅說，她對所有願意投入公共事務、願意為竹北努力的人，都給予尊重與祝福。這10多年來，隨著科技產業發展與大量科技人才移入，竹北人口快速成長，也同步帶動教育、交通、公共建設與整體生活品質需求大幅提升，卻也因成長速度太快，讓竹北長期教育資源不足、交通壓力增加、公共設施量能吃緊等問題。

    但要注意的是，竹北市民結構也跟其他地方不同，「不是只靠短期聲量或數據分析就能真正理解的城市。」所以她認為城市治理最重要的，仍然是要長時間深耕、陪伴與真正了解地方需求者才是優選。

    國民黨新竹縣議員邱靖雅強調，竹北需要的是長期深耕與真正理解城市需求的人。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員邱靖雅強調，竹北需要的是長期深耕與真正理解城市需求的人。（記者黃美珠攝）

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