綠委拋「推銷沈伯洋大法」到處黏姓名貼 王世堅：徒增困擾

民進黨立委王世堅今天下午出席民進黨中常會前，接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，競選團隊提議「最強推銷大法」，例如印製姓名貼到處貼、或是丟在捷運上。對此，民進黨立委王世堅今（20日）直言，沈伯洋本身知名度已經夠高了，若再以製作名條等方式反而「徒增困擾」，維持從容並做自己才是最好的方式。

沈伯洋對決現任台北市長蔣萬安備受矚目，其競選團隊執行總幹事、立委吳沛憶在網路直播節目「加開零食會」中談到，民眾可多發出關於沈伯洋的聲音，或是在討論中多提到沈；她並開玩笑提議可製作姓名貼紙到處貼、或是將貼有名條的物品丟在捷運地上，讓市民撿起時看見。

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對此，王世堅今天下午出席民進黨中常會前受訪評估，其實沈伯洋本身的知名度就非常高，現在很積極參與每一項地方拜訪，各選區的市議員若參與活動，沈伯洋也都會參加。

「知名度部分絕對不是問題！」王世堅說，在沈伯洋已經非常高知名度下，加上現在勤跑基層，與每位議員參選人聯合造勢，也針對各項市政問題、以及各方意見和提問，沈都有很好的答覆。因為他其實做了很好的準備。

對於競選團隊拋出的名條宣傳方式，王世堅認為，「說要製作名條什麼這個，我不清楚，但是我是覺得大概不必要這個樣子」，因為沈伯洋的知名度已經夠高，若再用名條等齊發方式，可能反而是徒增困擾。

王世堅建議，最好的方式就是沈伯洋做自己，透過從容的表現，相信這次選舉應該沒有問題。

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