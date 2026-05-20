賴清德提0至18歲成長津貼 侯友宜肯定：對加碼保持開放態度

侯友宜說，少子化已成國安危機，賴清德的津貼政策他是樂觀其成。（記者黃子暘攝）

總統賴清德今（20）日在就職2周年談話中發布新政策，決定提供0到18歲每人每月5000元的成長津貼。新北市長侯友宜今日在議會接受市政總質詢，市議員卓冠廷詢問侯友宜如何看待這項政策，也建議市府可評估提早實施或加碼，嘉惠新北市民。侯友宜說，少子化已成國安危機，賴清德的政策他是樂觀其成，也須等待行政院說明實施細節，對於議員建議市府可實施更優惠方案，現在正好在編列明年預算，市府持開放態度，會跟中央溝通。

被問及如何看待賴清德的成長津貼政策，侯友宜表達肯定。他說，針對少子化，政府提出各項政策鼓勵生育，賴清德的新政策他樂觀其成，「這是好政策」，推出以後大家會支持，總統目前已公布政策方向，執行細節、地方要如何配合中央等等，尚待行政院等主責單位說明，中央、地方一起照顧民眾。

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卓冠廷指出，部分財政狀況好的縣市可能會提出金額加碼或率先實施政策，建議市府同樣針對0至18歲區間評估加碼。

侯友宜說，剛好現在在編列明年度預算，是否加碼，他保持開放態度，市府會跟行政院溝通，詳細了解政策細節。

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