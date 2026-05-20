為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國台辦嗆「與沈伯洋劃清界線」 本人秒拿「他」打臉神回

    2026/05/20 15:24 即時新聞／綜合報導
    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋，憑藉對各議題不閃躲且侃侃而談的清晰口條，人氣迅速飆升。然而，中國國台辦今（20）日稱，沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，「相信廣大台灣同胞會與其劃清界限」。對此，沈伯洋以遭制裁但剛結束訪中行程的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）為例，反擊狠酸「看來你們自己界線好像也沒有劃得很清楚」。

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上，針對沈伯洋參選台北市長一事回應，「台獨」頑固分子沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，從事分裂國家犯罪活動，被依法懲治、終身追責。相信廣大台灣同胞會與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，堅定守護自身利益福祉。

    對此，沈伯洋在Threads回應此事，反諷「可是之前有一位被你們制裁的才剛去了中國，看來你們自己界線好像也有沒有劃得很清楚。」

    美國國務卿魯比歐因其對華強硬立場，過去擔任參議員期間曾遭中國政府宣布制裁與禁止入境。當時魯比歐相當不以為然，表示中方制裁對他而言就像是一種象徵他挺身捍衛人權、譴責新疆和香港問題的「榮譽勳章」。

    不過，隨著他升任美國國務卿，北京當局解釋該制裁僅針對其「參議員時期」的言行，並將其「Rubio」的譯名從原本的「盧比奧」改成「魯比奧」，藉此掩飾曾制裁他的事實，進而讓其隨美國總統川普前往北京出席峰會。

    在 Threads 查看

    遭中國制裁的美國國務卿魯比歐（左3），在北京與中國領導人習近平（右2）握手。（路透）

    遭中國制裁的美國國務卿魯比歐（左3），在北京與中國領導人習近平（右2）握手。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播