國台辦嗆「與沈伯洋劃清界線」 本人秒拿「他」打臉神回

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋，憑藉對各議題不閃躲且侃侃而談的清晰口條，人氣迅速飆升。然而，中國國台辦今（20）日稱，沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，「相信廣大台灣同胞會與其劃清界限」。對此，沈伯洋以遭制裁但剛結束訪中行程的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）為例，反擊狠酸「看來你們自己界線好像也沒有劃得很清楚」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上，針對沈伯洋參選台北市長一事回應，「台獨」頑固分子沈伯洋大肆宣揚「台獨」分裂謬論，從事分裂國家犯罪活動，被依法懲治、終身追責。相信廣大台灣同胞會與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，堅定守護自身利益福祉。

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對此，沈伯洋在Threads回應此事，反諷「可是之前有一位被你們制裁的才剛去了中國，看來你們自己界線好像也有沒有劃得很清楚。」

美國國務卿魯比歐因其對華強硬立場，過去擔任參議員期間曾遭中國政府宣布制裁與禁止入境。當時魯比歐相當不以為然，表示中方制裁對他而言就像是一種象徵他挺身捍衛人權、譴責新疆和香港問題的「榮譽勳章」。

不過，隨著他升任美國國務卿，北京當局解釋該制裁僅針對其「參議員時期」的言行，並將其「Rubio」的譯名從原本的「盧比奧」改成「魯比奧」，藉此掩飾曾制裁他的事實，進而讓其隨美國總統川普前往北京出席峰會。

遭中國制裁的美國國務卿魯比歐（左3），在北京與中國領導人習近平（右2）握手。（路透）

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