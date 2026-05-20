為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    游淑慧質疑拿研考會資料包裝「市民之槌」 沈伯洋：資料庫也有她的質詢

    2026/05/20 16:10 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋指出，「市民之槌」資料庫中也有議員質詢內容。（記者張嘉明攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋指出，「市民之槌」資料庫中也有議員質詢內容。（記者張嘉明攝）

    台北市議員游淑慧今（20）於臉書發文指出，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋的團隊向媒體秀出「市民之槌」AI後台資料，來源寫到研考會的開放資料，質疑沈得看蔣市府的開放資料，才知市民的心，而且改個名字就想「錘市政」了？對此，沈伯洋受訪表示，資料庫中也有議員質詢內容，佔了非常主要的部分，並指游淑慧的資料也在裡面。

    沈伯洋今拜會台北市議會民進黨團時說，在整理這些資料庫時，議員質詢佔大宗，游議員現在也是議員，她的資料也在裡面，「那我不認為她的意見是假掰的意見」，她的意見是很真實地反映市民的意見，所以可能是對於數據跟AI有一些誤會。

    游淑慧文中提到，沈伯洋用別人建好的1999系統、蔣市府公開的資料，重新命名、重新包裝、重新表演，擺出一副「我很懂台北、我來指導市政、我抓到你問題」的樣子，讓人哭笑不得，「這不叫創新、這叫蹭，這不叫市民之錘、這叫假掰之錘」。

    民進黨團幹事長林亮君表示，過去市長都會來拜訪民進黨團，所有議員也會提供市長諸多建議，但是幾乎九成以上都辦不到，沈伯洋陣營推出的「市民之槌」，搜集過去10年來議員質詢、1999陳情等最基層的聲音，分析出來，希望「沈市長」未來可以為市民完成，且有機會改變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播