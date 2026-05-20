游淑慧質疑拿研考會資料包裝「市民之槌」 沈伯洋：資料庫也有她的質詢

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋指出，「市民之槌」資料庫中也有議員質詢內容。（記者張嘉明攝）

台北市議員游淑慧今（20）於臉書發文指出，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋的團隊向媒體秀出「市民之槌」AI後台資料，來源寫到研考會的開放資料，質疑沈得看蔣市府的開放資料，才知市民的心，而且改個名字就想「錘市政」了？對此，沈伯洋受訪表示，資料庫中也有議員質詢內容，佔了非常主要的部分，並指游淑慧的資料也在裡面。

沈伯洋今拜會台北市議會民進黨團時說，在整理這些資料庫時，議員質詢佔大宗，游議員現在也是議員，她的資料也在裡面，「那我不認為她的意見是假掰的意見」，她的意見是很真實地反映市民的意見，所以可能是對於數據跟AI有一些誤會。

請繼續往下閱讀...

游淑慧文中提到，沈伯洋用別人建好的1999系統、蔣市府公開的資料，重新命名、重新包裝、重新表演，擺出一副「我很懂台北、我來指導市政、我抓到你問題」的樣子，讓人哭笑不得，「這不叫創新、這叫蹭，這不叫市民之錘、這叫假掰之錘」。

民進黨團幹事長林亮君表示，過去市長都會來拜訪民進黨團，所有議員也會提供市長諸多建議，但是幾乎九成以上都辦不到，沈伯洋陣營推出的「市民之槌」，搜集過去10年來議員質詢、1999陳情等最基層的聲音，分析出來，希望「沈市長」未來可以為市民完成，且有機會改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法