沈伯洋團隊分析1999資料 蔣萬安：公開資料歡迎全民檢視市政

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊傳出有一套「市民之槌」AI工作流程，分析台北市1999市民熱線逾300萬筆資料，揪出蔣市府任內最惹民怨的市政窠臼，有人擔心會變成政治打壓的工具；台北市長蔣萬安今（20）天表示，1999都是公開的資料，歡迎全民一起更深入了解市政。

對於沈伯洋團隊利用AI分析台北市1999市民熱線逾300萬筆資料，台北市政府研考會主委殷瑋昨（19）回應反諷說，沈伯洋之前說「拿出去交流的資料就是滲透、是破口」，現在沈伯洋團隊使用市府的公開資料爬梳，「難道沈伯洋委員自己是滲透跟破口嗎？」並說市府本來就每次、每天、每週，長期用大數據來評估陳情的內容跟分類，奉勸沈伯洋「不要再重新發明輪子，也不要關起門來重新造一輛車子。」

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蔣萬安今天與新北市長李四川合體到心中山商圈視察負壓吸菸室，被媒體問到會不會擔心沈伯洋團隊利用AI將1999的陳情、反映作出「市民之槌」，揪出市民的不滿，變成政治打壓的工具？蔣萬安表示，研考會每週都會報告1999市民進線的陳情跟反映，也做長期的分析整理、彙整出相關性的政策，無菸城市就是其中案例；這都是公開資料，歡迎全民大眾一起來更深入的了解市政。

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