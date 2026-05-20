批吳宗憲「台北思維」 林國漳：宜蘭絕非台北附庸

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳批吳宗憲一再以「台北思維」審視宜蘭，忽略在地主體性，強調「宜蘭絕非台北附庸」。（資料照）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨辦首場造勢，再提「宜蘭線+1」藍圖。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今批吳宗憲一再以「台北思維」審視宜蘭，忽略在地主體性，強調「宜蘭絕非台北附庸，空喊選舉口號不如深耕在地！」

林國漳直言，過去藍營主導的跨縣市平台，無論是北台八縣市或花木蘭聯盟，往往流於形式與口號。他認為，跨域治理必須建立在對在地深刻理解的基礎上，政策規劃應以「宜蘭人的福祉與永續發展」為核心，而非僅是被動接收台北發展飽和後，外溢的外部成本。

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針對產業發展，吳宗憲主張將宜蘭科學園區定位為台北士林科技園區的互補角色，引進「封裝與測試」產業。林國漳反駁，此主張完全不符現狀，宜科早已成功引進光電材料與AI供應鏈，目前當務之急，應是盤點並整合縣內18處工業區，全面對接中央的科技島藍圖。

林國漳指出，TPASS通勤月票若強推「雙卡合一」，財務狀況根本不切實際，主張採取務實降價方案，跨境降300元、縣內降250元，才是真正兼顧通勤族需求與縣府財政紀律的解方。

林國漳也不認同吳宗憲所提「跨域托育補助」，表示該政策僅針對「在台北工作且送托台北」的家長，忽略宜蘭在地父母。他承諾，未來將配合中央「0到6歲國家一起養」政策，全面升級在地公辦民營托嬰中心與托育補助，並以「不分黨派的全民縣長」為目標，踏實提出符合宜蘭主體性政見，爭取縣民認同。

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