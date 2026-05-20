黃國昌子弟兵周曉芸三重落敗 民眾黨徵召轉戰桃園龜山區議員

前黃國昌三蘆辦公室主任周曉芸，今日正式獲黨中央徵召，確定轉戰桃園市龜山區議員選舉。（資料照）

民眾黨中央委員會今宣布，針對今年底九合一地方選舉，除通過徵召邱臣遠參選新竹縣竹北市長外，今年初原欲挑戰新北三蘆選區議員選舉、但初選落馬的周曉芸，也同步獲黨選決會提名、獲中央委員會通過，確定轉戰桃園龜山區議員選戰。

此外，民眾黨中央委員會另宣布林晏良參選桃園市八德區議員、林碩彥參選新竹縣竹北市東區議員、尚文凱參選金門縣金城金寧烏坵選區議員、楊霈璿參選金門縣金城金寧烏坵選區議員、陳德福參選高雄市桃源區山地原住民區長；同時核定選決會通過之2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，提名新竹市北區議員蔡文盛。

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民眾黨主席黃國昌指出，根據《台灣民眾黨2026年公職人員選舉提名辦法》，針對艱困選區、未有提名人的選區，考量時勢考量及選舉佈局，選決會徵詢舉薦適當人選，並經中央委員會通過後予以徵召參選，他感謝所有接受徵召的夥伴，願意披上台灣民眾黨戰袍投入選戰。

黃國昌強調，「不論是被徵召或是提名參選的同志，願意在艱難環境中站出來，承擔責任、接受檢驗、為理念而戰，這從來不是輕鬆的決定。」未來台灣民眾黨會持續秉持公開透明、公平一致的原則推動提名作業，並以團體戰方式攜手並肩、團結作戰，在全台各地扎根基層、爭取更多民眾認同，讓新政治真正走進地方、落實改變。

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