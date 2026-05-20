蔣萬安、李四川視察負壓吸菸室 沈伯洋：還有很多衛生的事要解決

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋表示「無菸城市」應叫「無菸害城市」，提供誘因讓抽菸者習慣走到指定區域抽菸，再設吸菸室。（記者董冠怡攝）

台北市長蔣萬安今（20）日與同為國民黨籍的新北市長參選人李四川，視察心中山商圈的負壓吸菸室。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今拜會台北市議會民進黨團，受訪表示自己就是專注市政，「無菸城市」應叫「無菸害城市」，提供誘因讓抽菸者習慣走到指定區域抽菸，再設吸菸室，有序進行，並說「其實衛生的事情，現在還有很多其他的要解決。」

沈伯洋表示，蔣萬安與誰合體、輔選是他個人的自由，身為挑戰者的他就是專心市政。「無菸城市」比較合理的講法應為「無菸害城市」，用意是透過分流，讓不想吸二手菸的人，能夠不要吸到二手菸，可參考其他國家的作法，有順序的執行。

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他舉例，設置吸菸室之前，先提出一些誘因，讓抽菸者習慣走到指定區域抽菸，然後再設吸菸室，其中包括吸菸區如何設計、設計到一定的寬度再裝，否則設置距離太近無法達成分流效果，還有設計的位置，要讓人想走過去，否則人家就已經很急著想要抽了，設置地點又比較遠，能否及時查詢、有無動機驅使等，有很多事可以做。

沈伯洋強調，只要是好的、市民需要的政策，都是好事，重點是如何「好上加好」，思考步驟做法真正達到衛生目的，「其實衛生的事情，現在還有很多其他的要解決。」

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