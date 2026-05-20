黃捷、吳沛憶搞笑「推銷沈伯洋大法」惹議 蔣萬安這樣回

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

有親藍的臉書粉絲專頁擷取民進黨立委黃捷、吳沛憶「加開零食會」直播的影片片段，內容提及「最強推銷沈伯洋大法」之一是印很多「沈伯洋」姓名貼，在捷運上把貼上姓名貼的東西丟在地上，讓人家撿起來，影片被大量留言開酸；台北市長蔣萬安今（20）被問及此事說，要做宣傳行銷可以理解，但不要在捷運上隨處丟垃圾。

民進黨13日徵召沈伯洋參選台北市長後，沈伯洋在網路聲量扶搖直上，親藍的臉書粉專也貼出不少相關影片；其中一段擷取黃捷、吳沛憶對話影片後製成「民進黨推銷沈伯洋大法『把貼紙丟在捷運地上』」的影片中，黃捷笑問「最強的推銷沈伯洋大法」，吳沛憶搞笑地說，就是走在路上大聲地發出各種聲音，只要有人問，就回答「沈伯洋」；還笑稱印很多沈伯洋姓名貼，各種東西都貼上，然後東西一直掉在地上，撿起來就看到「沈伯洋」，又說在捷運上把東西丟在地上，然後人家撿起來就「沈伯洋」，通通都是「沈伯洋」。影片看得出是搞笑，仍吸引上千則留言，不乏開酸嘲諷民進黨、黃捷、吳沛憶的內容。

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蔣萬安今天與新北市長李四川合體到心中山商圈視察負壓吸菸室，有媒體提問蔣萬安對黃捷、吳沛憶提及民進黨「最強推銷沈伯洋大法」是到處喊沈伯洋名字、姓名貼要到處丟捷運地上的看法；蔣萬安聞言有點意外地反問「丟捷運地上？」隨後說，如果要做宣傳行銷可以理解，但不要在捷運上隨處丟垃圾。

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