墜馬後持續復健！ 台東副議長林琮翰現身議會 復原良好、清瘦一大圈

如今變得清瘦的林琮翰，但已回歸議會工作、回歸正常。（擷取自林琮翰臉書）

台東縣副議長林琮翰近2年前於中國墜馬引發腦溢血後鮮少露面，究竟能再接下議員位置？甚至以往還傳出他有意於議長大位，希望在議長吳秀華當選後能順利接棒，且他在原民地位極大也能影響縣長大選。由於近來議會開議，他則在臉書自曝照片，稱已能主持議會工作，讓台東政界增添更多變化。

2024年6月間赴中國內蒙古旅遊時騎乘呼倫貝爾汗血寶馬，林琮翰意外墜馬，他如今在臉書稱「不小心真的流汗又流血」，事故後還能保持幽默、開玩笑，顯然復健十分有效。但相較以往壯碩身材如今清瘦不少，實在相去甚多，但至少命保住了，也逐步走向健康，這也讓許多議員、朋友留言為其恭賀並加油打氣。

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林琮翰返台後即低調復健，不僅媒體餐敘，連一般議會聚餐、活動也未見身影，彼時吳秀華一律稱其「復健相當良好」，但坊間傳聞一度命懸一線，影響台東數量龐大的選民服務與未來政壇走向，加上過去頻頻往來兩岸，就文化與商業特別是族人文化交流有巨大影響。

由於已接近大選，林也傳出連任動向，直到如今再度公開自己健康無虞，也讓不少親友、議員不再心懸，紛紛加油打氣。雖然目前謝絕媒體，但貼文表示，已開始適應較高強度工作節奏，近期也和秘書、助理團隊針對定期會提案與地方服務進行討論，「謝謝大家這段時間的關心與鼓勵，我會繼續努力，不辜負族人期待」。

如今變得清瘦的林琮翰，但已回歸議會工作、回歸正常。（擷取自林琮翰臉書）

原本壯碩、氣色良好的林琮翰。（擷取自林琮翰臉書）

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