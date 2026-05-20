國台辦嗆祖國終將統一 學者：接受九二共識等同否認主權

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

賴清德總統執政屆滿2週年，他今天發表520談話表示，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。對此，中國國台辦回應，不管賴清德說什麼、做什麼，都阻擋不了「祖國終將統一」，也必將統一的歷史大勢。學者示警，只要接受「一個中國原則的九二共識」，本質上就是接受中華人民共和國對台灣的主權主張，也等同於否定中華民國的主權存在。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會表示，不管賴清德說什麼、做什麼，都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，改變不了台灣是中國一部分的地位，割裂不了台灣同屬一個中國的歷史和法理連結，更阻擋不了「祖國終將統一」，也必將統一的歷史大勢。

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對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，賴清德總統執政2週年談話最核心的訊息，就是拒絕接受中國將和平建立在台灣內政化與政治框架之上的定義。賴清德強調願意在對等與尊嚴原則下交流，同時拒絕以和平包裝統一，代表賴政府已經認定，當前兩岸問題真正的核心，早已不只是交流問題，而是涉及主權、安全與民主體制存續的問題。

洪浦釗分析，國台辦的回應則凸顯雙方最根本的矛盾。中國始終認為兩岸對話必須建立在一個中國原則的九二共識之上。但問題在於，「一個中國原則」在中國的定義裡，就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而代表中國的唯一合法政府是中華人民共和國。換句話說，只要接受「一個中國原則的九二共識」，本質上就是接受中華人民共和國對台灣的主權主張，也等同於否定中華民國的主權存在。

洪浦釗批評，中國的談判邏輯，一直都是先確認原則再進入後續協商。對中國而言，原則本身就是它真正想要的結果。這也是為什麼對台灣而言，這不只是交流前提問題，而是涉及中華民國是否被消滅的問題。

洪浦釗提及，賴清德提出反對以和平包裝統一，也是在回應近年中國對台操作模式的轉變。中國現在對台策略不僅是軍事威嚇，更透過交流、經貿、媒體、文化與社會滲透等方式，逐漸影響台灣社會對中國、對安全風險，甚至對民主制度的理解方式。中國真正想達成的，除了對台施壓之外，更要讓台灣社會慢慢接受中國設定的政治框架。

他強調，賴政府近2年來不斷強調民主韌性、全社會防衛與灰色地帶威脅，其實背後都有同一條主軸，也就是台灣官方已開始認定，中國對台操作已涉及主權、安全與民主體制存續的長期挑戰。

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