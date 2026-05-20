綠委提放「沈伯洋」姓名貼物品在捷運推銷 藍營：帶頭違法應道歉

台北市長參選人沈伯洋（中）20日拜會台北市議會民進黨團。（記者張嘉明攝）

民進黨立委黃捷、吳沛憶近日在直播時提出要推銷台北市長參選人沈伯洋大法，開玩笑說要印沈的姓名貼貼在各種東西上，再丟到捷運上，讓人家撿起來看就是沈伯洋。對此，立法院國民黨團表示，亂貼貼紙與捷運丟物已分別違反廢棄物清理法、大眾捷運法，痛批綠營帶頭鼓吹民眾以騷擾、污損公共環境的方式「刷存在感」，這不是創意，是把公德心當笑話、把法律當塑膠，直言「黃捷、吳沛憶該道歉。」

黨團指出，黃捷、吳沛憶日前在網路節目上，公然「教戰」民眾為沈伯洋助選，更要印製姓名貼紙到處張貼、在捷運上丟擲寫有候選人名字的物品，以及在公共場所製造噪音喊名字，質疑兩位委員「這是助選，還是教唆民眾違法？」

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黨團表示，亂貼貼紙涉違反廢棄物清理法，各縣市環保局都可依法開罰、在捷運上丟擲物品，違反大眾捷運法，影響行車安全與其他乘客權益、製造噪音擾人。這兩位還是民進黨的台北市黨部與高雄市黨部的主任委員，不思如何讓候選人以政見與能力贏得選民信任，反而帶頭鼓吹民眾以騷擾、污損公共環境的方式「刷存在感」，這不是創意，這是把公德心當笑話、把法律當塑膠。

黨團說，「我們要問沈伯洋本人：對於助選團隊用這種方式為你抬轎，你認同嗎？」如果認同，選民看得很清楚；如果不認同，請公開要求停止，並向受影響的民眾道歉。

黨團強調，民進黨從上到下，選舉時對自己人無下限，對對手無底線。台灣的選舉文化要進步，絕對不是靠在捷運丟垃圾、在牆上貼貼紙，而是要靠每一位政治人物共同守住最基本的法律與公德。

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