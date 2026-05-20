為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統推0到18歲每人每月5000元 國民黨團：一定全力支持

    2026/05/20 14:01 記者林欣漢／台北報導
    總統賴清德今天發表執政滿2周年談話，他說，針對少子女化問題，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德今天發表執政滿2周年談話，他說，針對少子女化問題，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元。（記者塗建榮攝）

    因應少子化，立法院國民黨團18日提出0到15歲每月5000元育兒補助，不過，總統賴清德今天發表執政滿2周年談話，他說，針對少子女化問題，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元；預算規模一年約2000億元，台灣有能力負擔，不會排擠到其他預算。對此，國民黨團表示，欣慰看到執政當局從善如流，好的政策大家一起做，只要行政部門有提出法案，國民黨團一定全力支持。

    賴總統今日表示，在面對少子女化的挑戰上，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」，家庭支持篇有18項對策，其中一項對策提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元；家庭支持篇的對策還涵蓋婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

    國民黨團表示，欣慰看到執政當局從善如流，好的政策大家一起做，只要行政部門有提出法案，國民黨團一定全力支持。而18日黨團還有提出「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元，全年4萬」，這國安三箭就是解決少子化危機的最佳良方。希望賴政府針對其他兩項政策，也能一起支持。

    國民黨立委謝龍介也說，3個月前他就不斷呼籲，「0到15歲每月5000元育兒補助」也是他這次參選台南市長提出的主要政見，欣慰賴總統跟進他的政見，少子化是國安危機，台灣生育率是全球倒數，希望對症下藥，透過補貼讓婦女敢生第二胎、第三胎，還會提出更多的生育補助政策，朝野共同努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播