賴總統推0到18歲每人每月5000元 國民黨團：一定全力支持

總統賴清德今天發表執政滿2周年談話，他說，針對少子女化問題，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元。（記者塗建榮攝）

因應少子化，立法院國民黨團18日提出0到15歲每月5000元育兒補助，不過，總統賴清德今天發表執政滿2周年談話，他說，針對少子女化問題，政府決定提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元；預算規模一年約2000億元，台灣有能力負擔，不會排擠到其他預算。對此，國民黨團表示，欣慰看到執政當局從善如流，好的政策大家一起做，只要行政部門有提出法案，國民黨團一定全力支持。

賴總統今日表示，在面對少子女化的挑戰上，政府近日將提出「台灣人口對策新戰略」，家庭支持篇有18項對策，其中一項對策提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元；家庭支持篇的對策還涵蓋婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

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國民黨團表示，欣慰看到執政當局從善如流，好的政策大家一起做，只要行政部門有提出法案，國民黨團一定全力支持。而18日黨團還有提出「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元，全年4萬」，這國安三箭就是解決少子化危機的最佳良方。希望賴政府針對其他兩項政策，也能一起支持。

國民黨立委謝龍介也說，3個月前他就不斷呼籲，「0到15歲每月5000元育兒補助」也是他這次參選台南市長提出的主要政見，欣慰賴總統跟進他的政見，少子化是國安危機，台灣生育率是全球倒數，希望對症下藥，透過補貼讓婦女敢生第二胎、第三胎，還會提出更多的生育補助政策，朝野共同努力。

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