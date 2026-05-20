柯文哲案仍未送二審關鍵在「應曉薇」 北院催促預計今晚補齊

應曉薇預計將於今晚補上上訴理由狀。（資料照）

京華城案一審前台北市長柯文哲被判處17年有期徒刑，除檢方提起上訴外，柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京等7名被告也紛紛上訴。由於先前為處理彭振聲、邵琇佩的執行程序，北院將卷證移轉給檢方，目前相關卷證已經交還北院。

不過，由於本次高院要求北院移送時，應有完整的上訴理由，然而目前應曉薇雖已提出簡式上訴狀，但並未附上完整上訴理由，所以至今還未能將卷證移送至高院。目前合議庭已經命應於期限內補正。

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柯文哲一審被認定涉犯京華城貪案以及政治獻金案，被判處17年徒刑，褫奪公權6年。北檢認為，一審判決未就沈慶京行賄柯文哲1500萬元等列入量刑審酌的事實基礎，有量刑過輕之虞，對柯文哲、沈慶京等9人提出上訴。

此外，柯文哲對於一審判也感到不滿，提出上訴。其餘被告應曉薇、沈慶京、黃景茂、李文宗、李文娟、端木正也紛紛提出上訴，至於目前本案最先判決確定的2名被告彭振聲以及邵琇佩已經初步完成執行程序，其餘僅須待緩刑期滿。

根據刑事訴訟法第361條，上訴書狀應敘述具體理由，未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於原審法院，逾期未補提者，原審法院應定期間先命補正。

然而，目前應曉薇雖然已經提出上訴，但並未提出具體理由，因此合議庭已經要求應進行補正。據了解，應曉薇的上訴理由狀預計將於今晚送至北院，待應曉薇補上以後，北院將會把整理完畢的卷證移送至高等法院。

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