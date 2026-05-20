邱臣遠辭職選竹北市長 高虹安：新副市長人選規劃中

新竹市副市長邱臣遠宣布參選新竹縣竹北市長，市長高虹安受訪稱新副市長人選已在規劃中。（記者洪美秀攝）

新竹市副市長邱臣遠今天將獲民眾黨徵召參選新竹縣竹北市長，同時已請辭副市長獲准，新竹市長高虹安今天在議會施政報告後受訪稱，昨天已收到邱臣遠提出的辭呈，原因就是邱臣遠要參選竹北市長的職務，她也祝福邱臣遠的參選能夠順利。至於新的副市長人選，也在規劃中，會再向市民報告。

高虹安說，邱臣遠過去在新竹市協助市政工作的推動，對其要將在新竹市的市政推動經驗和努力帶到竹北市，希望讓竹北市民知道他是有實力，而邱臣遠的辭呈已在今天生效。由於目前正逢市議會開議期間，有關新的副市長人選與規劃，會再找時間跟市民報告。

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高虹安去年12月18日復職後，今天是復職後再到市議會進行施政報告，而她在停職1年5個月時，是由時任副市長的邱臣遠代理市長職務，而高虹安復職後，隨著組織法調整，各縣市都可新增1名副市長及副縣長和副秘書長，高虹安也在今年宣布新增的副市長由前職棒球星的清大副教授林琨翰接任，隨著邱臣遠請辭，新竹市將再缺1名副市長職位。

新竹市副市長邱臣遠（左）宣布參選新竹縣竹北市長，市長高虹安（中）受訪稱新副市長人選已在規劃中，右為今年3月新上任的副市長林琨翰。（資料照）

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