加快進度！ 立院25日起排審軍購特別預算案

行政院會今天通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議，行政院長卓榮泰下午將至立法院報告編製經過並備詢。（行政院提供）

立法院院會今天下午邀行政院長及相關部會首長列席報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過並備質詢，在詢答完畢後，可望付委審查，立法院財政委員會已經暫定，25日、27日及28日排審軍購特別預算案，加快軍購特別預算審查進度。

卓榮泰昨應邀赴立法院專案報告國防特別預算首批發價書預算案並備詢，各黨團協商達成共識，同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案，並決議院會於今天下午繼續開會，邀請卓榮泰報告特別預算案編製經過，並備質詢。

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行政院會今天上午通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議，行政院長卓榮泰下午將至立法院報告編製經過並備詢。卓榮泰表示，政院以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元，先提出115年度特別預算案約88億元。

由於海馬士多管火箭系統的首期款將於5月31日到期，國防部長顧立雄昨說明，屆時若預算仍未通過，將引用「預算法」第八十四條，先行請求同意支付，並將協調使用既有預算，在行政院同意下先行支用。

在軍購案付款的時間壓力下，立法院也加快審議動作，在上述特別預算案付委後，財政委員會已暫排定5月25日審查軍購特別預算案（詢答），5月27日及5月28日接連兩天審查軍購特別預算案（處理）。

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