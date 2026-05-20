蔣萬安赴宜蘭輔選吳宗憲 是否邀鄭麗文站台未置一詞

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安19日晚間受國民黨籍宜蘭縣長參選人吳宗憲之邀，昨在下班後前往宜蘭參加造勢活動，他今（20）天受訪表示，好朋友邀請義不容辭，加上自己是正港宜蘭女婿，也算是回娘家，「可惜昨天不是週三，不然就可以去清溝夜市」，熱鬧又有美食。

蔣萬安今與新北市長參選人李四川一起到台北市心中山商圈視察無菸城市指定負壓式吸菸室；活動前受訪被問到昨天去宜蘭輔選，鄭麗文沒有出席，是否擔心她的「親中」會影響選情，之後台北造勢會邀鄭站台嗎?

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蔣萬安表示，昨天下班後到宜蘭幫吳宗憲，最重要是因為吳宗憲是好朋友，好朋友邀請義不容辭；加上太太是宜蘭人，他是正港宜蘭女婿，昨天也算是回娘家。接著用不純熟的台語說，「可惜昨天不是週三」，不然就可以去熱鬧又有美食的清溝夜市。

被追問是否邀請鄭麗文時，蔣萬安表示「要尊重候選人本身」，至於自己未來是否會邀請，他未置一詞。蔣身邊人士表示，蔣現在還未做選舉規劃，就是先專心市政。

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