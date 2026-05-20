英德日紐澳等22國WHA提「台灣」 挺台以觀察員身分參與

第79屆世界衛生大會（WHA）18日起在瑞士日內瓦召開。（法新社）

第79屆世界衛生大會（WHA）19日舉行全會總討論，友邦及英國、德國、立陶宛、捷克等共22國代表於會中提及台灣，為我國執言，支持台灣以觀察員身分參與WHA。

德國聯邦衛生部政務次長基佩爾斯（George Kippels）發言表示，德國作為會員國，共同肩負支持、引導並強化世界衛生組織（WHO）的責任，需要包括台灣在內每一方的專業與參與；立陶宛衛生部長雅庫布基絲涅（Marija Jakubauskienė）表示，必須確保全球網絡不遺留任何漏洞，他們敦促WHO邀請台灣以觀察員身分參與WHA，並促成台灣有意義地參與。

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盧森堡衛生暨社會安全部長德蓓資（Martine Deprez）表示，盧森堡將持續支持台灣以觀察員身分參與WHO的各項技術性會議；法國衛生部衛生總署署長勒配提（Didier Lepelletier）也重申，法國支持台灣參與本屆大會相關工作的立場；捷克衛生部長沃依泰赫（Adam Vojtěch）表示，為確保「不遺漏任何人」，捷克支持賦予台灣在WHA中的觀察員地位，因為全球衛生威脅不分國界；愛沙尼亞社會事務部長尤卡蔓（Karmen Joller）表示，愛沙尼亞持續支持台灣有意義參與WHO活動與會議。

英國駐日內瓦聯合國常任代表艾爾（Kumar Iyer）表示，為了因應當前及未來的各項危機，WHO必須繼續秉持技術卓越的最高標準。本著此一精神，英國與其他國家一樣，呼籲讓台灣有意義地參與WHO所有相關的技術性會議，並比照2009年至2016年，讓台灣以觀察員身分參與WHA。

荷屬古拉索衛生、環境暨自然部長波刻胡 （Tyron Boekhoudt）表示，他們鼓勵所有具備寶貴專業與知識的貢獻者有意義地參與，以促進全球衛生發展，包含台灣在內。

日本厚生勞動大臣政務官神谷政幸說，在因應包括疫情在內的緊急公共衛生事件時，全球防疫體系不應存在任何地理上的真空，應借鏡那些在公衛領域取得顯著成果之地區的經驗，例如台灣。

澳洲衛生、殘疾與長者事務部秘書長康利（Blair Comley PSM）表示，澳洲始終堅定認為，全球衛生合作應納入包括台灣在內的所有夥伴；紐西蘭衛生部公共衛生署副總署長歐德 （Andrew Old）表示，在致力建立衛生體系韌性之際，強健的國家衛生體系正是全球衛生安全的基石，面對這些挑戰，國際社會應能受益於所有衛生社群的參與，包括台灣。

加拿大衛生部長米歇爾 （Marjorie Michel）表示，國際社會對新冠肺炎疫情的應對展現了世界衛生組織所發揮的重要且領導性的作用，基於此考量，加拿大支持台灣以觀察員身分有意義地參與WHO。

友邦部分，馬紹爾群島、瓜地馬拉、海地、聖露西亞、史瓦帝尼、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、巴拉圭、聖文森及格瑞那丁等10個邦交國皆已在會中為我國發聲，支持台灣參與WHA及世衛組織。

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