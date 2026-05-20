賴清德就職總統2週年 台灣前進籲掌握經濟紅利力推結構性改革

台灣前進陣線今（20）日上午召開「經濟成長要共享，社會安全要補強」記者會，就公部門人力、健保財源、少子化三大面向對策， 向總統賴清德政府提出建言。（記者陳治程攝）

賴總統今召開執政兩周年記者會並發表談話，內容提及台海飛彈危機、首次總統直選，以及美國對台軍售、兩岸關係等重大議題，引發各界關注；針對賴政府兩年來施政成果，台灣前進陣線今指出，台灣近年經濟成長雖相當亮眼，但基層民眾仍面臨高房價、低薪、少子化與公共服務崩壞等多重焦慮，呼籲政府掌握最佳經濟紅利推動結構性改革，將經濟成果真正回饋大眾。

由台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟與綠黨共同組成的台灣前進陣線，今（20）日上午於立院群賢樓前召開「經濟成長要共享，社會安全要補強」記者會，就公部門人力、健保財源、少子化三大面向對策，呼籲總統賴清德就職兩週年之際，應把握歷史上最佳經濟紅利推動結構改革。

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時代力量主席王婉諭直言，賴政府上任兩年來的經濟成績單亮眼卻也矛盾，GDP成長率破8%、台股突破四萬點、人均GDP逾3萬6千美元；與此同時，新生兒數接近腰斬，護理師、社工、教師、警消全面缺人，公務員離職率創歷史新高，凸顯社會資源「分配」已出問題，勞動報酬占GDP比重更僅43%，不只落後歐洲國家，也不及日、韓，是已開發國家後段班。

台灣基進黨主席王興煥指出，賴政府上任兩年來在主權、國防議題上立場明確，除將中國定義為「境外敵對勢力」、亦大力提升國防預算，抗中戰略清晰；然在台灣認同及國家正常化工程方面仍有待加強。他呼籲政府除帶頭對抗中國統戰、深化台灣認同，也應主導擺脫中華民國體制與認同混亂，促進國家正常化。

針對國會朝野衝突，王興煥坦言朝小野大結構、藍白兩黨親中傾向既存，政府不應以此放任國家空轉，並呼籲賴善用行政權推動改革，運用民主政治中「衝突、妥協、進步」的政治藝術，重聚社會的改革信心。

小民參政歐巴桑聯盟發言人林筱薇則指，賴政府執政兩年來的少子化現象愈趨惡化，即使政府續推「0到6歲國家一起養」、育兒津貼與托育補助等相關預算，人民的不安感仍未消失，強調公共支持與補助同等重要，重申生養孩子不應被視作家庭私事，而是國家與社會的共同責任，唯有讓人民能安心生活、規劃未來、敢生養下一代，台灣才真正有未來。

針對公部門「人力雪崩」，台灣綠黨共同召集人甘崇緯提議，公務人員調薪機制應透明化、公式化，仿效日本以透明公式自動建議調薪幅度；並全面拉高基層待遇，同時落實育嬰假、照顧假與彈性工時，全力留住25至40歲的中堅幹部與年輕新血。

台灣前進最後呼籲，賴政府不應只停留在總體經濟成長的數字成績，而應進一步強化社會安全體系，回應人民對醫療、居住、育兒與公共服務的焦慮，讓台灣的民主與經濟發展真正建立在公平共享與社會韌性的基礎之上。

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