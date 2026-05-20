尷尬！趙少康問賴執政2年「大家有過得比較好？」 留言大反轉

前中廣董事長趙少康。（資料照）

今日是總統賴清德就職滿兩年，前中廣董事長趙少康在臉書發文，批評賴清德施政成績單不及格，趙少康還發問：「我只想問一句：大家有過得比較好嗎？」結果下方一票留言回覆：「有啊」、「過的不錯」。

趙少康今日在臉書發文表示，這兩年，政府最愛講的，就是「經濟數據很好看」。台股創新高、人均GDP即將突破四萬美元，數字一個比一個漂亮，但主計總處自己都承認，台灣有七成勞工領的薪水，低於平均工資。換句話說，很多人根本享受不到這些「亮眼數據」帶來的成果。

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趙少康批評，賴清德上任兩年，搞大罷免、對美關稅犧牲產業……等等，兩年來沒做過一件好事，朝野更對立、人民更焦慮。民進黨最厲害的，就是把數字做得很好看，但人民的痛苦，卻越來越真實。

趙少康也發問，股市一直漲，但一般人的生活有比較輕鬆嗎？房價有降嗎？物價有跌嗎？年輕人的壓力有變小嗎？「今天是賴清德就職滿兩年，我只想問一句：大家有過得比較好嗎？」

沒想到，下方留言不少網友表示：「有啊，過得不錯，薪水比10年前提高不少、外商加薪加蠻多的、股市又有賺錢」、「過得不錯啊怎麼了」、「有欸」、「過得真好」、「有啊，怎麼沒有」、「我過得好」、「成績比馬英九任內，好過十萬八千里了。」還有網友說：「發現藍白講的永遠是那一套，老是愛問大家有過的比較好嗎？我看你就過的挺好的！」

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