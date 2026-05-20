川習會後重申兩岸維持現狀 黨政人士解析賴總統4大國政戰略

黨政人士分析，賴總統的談話揭示4大國政戰略擘劃，在「川習會」後再次表態，向國內外釋出訊號：台灣不挑釁、不冒進，也不會在壓力下自我矮化。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今天發表就職2周年談話，黨政人士分析，總統的談話揭示4大國政戰略擘劃，包括「兩岸維持現狀」、「經濟必須全民有感」、「人口政策進入新的戰略階段」及「國防特別預算的亡羊補牢」，在「川習會」後再次表態，向國內外釋出訊號：台灣不挑釁、不冒進，也不會在壓力下自我矮化。

黨政人士指出，總統的第1項宣示是「兩岸維持現狀」，台灣的未來不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，必須由2300萬人民共同決定，同時強調政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，總統劃出界線：政黨攻防是民主常態，但面對外部壓力，國家不能因內部分歧而失去共同底線。

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黨政人士表示，「川習會」後，美中互動牽動台海局勢，總統選擇在2周年談話中再次清楚表態，等於向國內外同步釋出訊號：台灣不挑釁、不冒進，但也不會在壓力下自我矮化。總統所說「和平不能只靠善意，更不能建立在讓步或幻想」，也點出台灣面對兩岸關係的現實判斷：台灣珍惜和平，但不能把和平寄託在對方善意；台灣追求穩定，但不能以犧牲主權與民主生活方式作為代價。

第2項宣示是「經濟必須全民有感」。黨政人士表示，總統提出千億規模的「中小微傳統產業加速升級轉型計畫」，意指執政團隊的經濟政策聚焦在如何將成果轉化為人民生活的實際感受，以及整體社會如何共享成果的轉型升級工程，千億元轉型計畫瞄準的是中小企業面臨人力、資金、技術與AI應用等轉型困局，由政府投入資源進行重點補強。

第3項宣示，是人口政策進入新的戰略階段。針對少子女化，總統宣布提出完整的「台灣人口對策新戰略」，首波發放0至18歲每人每月5000元成長津貼，代表政府要重建年輕世代對未來生活的信心，未來必須把職涯、家庭分工、企業責任、公共托育、住宅支持與職場友善整合起來，讓養兒育女不再是家庭孤軍奮戰，而是由國家與社會共同承擔。

第4項宣示，是國防特別預算的亡羊補牢。總統明確表達，政府將另提特別條例，並透過追加預算、提高年度預算等方式，進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化、永續化的國防戰力，並以三軍統帥身分為國家安全定錨：和平不是等待而來，而是必須以實力、意志與準備來支撐。

黨政人士總結說，這場談話是面向未來30年的國家路線宣示，兩岸維持現狀，說明台灣不接受外力決定前途；經濟全民有感，要求成長成果必須轉化為人民共享；人口政策新戰略，回應台灣最深層的世代危機；國防特別預算亡羊補牢，則是補強和平所需的實力基礎。

最後，總統將這些政策主軸收束到「民主台灣」的定位。台灣之所以值得守護，不只因為地緣戰略重要，更因為這是一個人民能投票、能選擇、能決定自己未來的國家。在總統直選30週年的歷史節點上，這場談話真正要傳達的是：台灣走到今天並不容易，未來即使挑戰艱難，也不能走回頭路。

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