就職2週年 蕭美琴：世界看見台灣交朋友的決心

總統賴清德（中）就職2週年，20日於總統府發表談話，與副總統蕭美琴（左二）、秘書長潘孟安（右二）一同步入會場。（記者塗建榮攝）

今（20）日為總統賴清德與副總統蕭美琴就任兩週年，蕭美琴在社群平台發文表示，對未來的挑戰，台灣會持續強化自身實力，深化與國際夥伴的合作，在變動的世界中站穩腳步、走得更遠。我們一起繼續努力，好好守護這塊土地，守護我們的家。

蕭美琴在臉書PO文表示，今天就職滿兩週年。回顧這段時間，台灣經濟表現依舊亮眼，經濟成長率也創下新高；即使面對地緣政治的動盪與外部對岸的脅迫，我們始終以靈活的腳步應對挑戰，讓國際社會看見台灣與世界交朋友的韌性與決心。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴指出，雖然國內存在不同意見與分歧，但這正是我們所珍惜的民主。今年是總統直選30週年，台灣的民主還很年輕，如同台灣社會一樣，充滿著活力與韌性；台灣人民的良善、互助與勤奮，更是世界上難能可貴的力量。

蕭美琴直言，過去兩年，我在各領域產業中，看見源源不絕的創新能量，讓蕭美琴每天都有新的學習，與新的感動。面對未來的挑戰，台灣會持續強化自身實力，深化與國際夥伴的合作，在變動的世界中站穩腳步、走得更遠。我們一起繼續努力，好好守護這塊土地，守護我們的家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法