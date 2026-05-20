美眾院「台灣連線」挺台軍購 王定宇邀藍委聯名回函

民進黨立委王定宇。（資料照）

針對美國眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）4位共同主席於日前發表跨黨派聯合聲明，肯定台灣立法院通過國防特別條例、支持台灣強化自我防衛能力。我國立法院台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委王定宇今（20）日表示，他已於第一時間草擬中英文公開回函，並邀請共同會長、國民黨立委柯志恩共同簽署，向美方展現台灣朝野對國家安全與區域穩定的一致立場。

王定宇表示，美國「國會台灣連線」是台灣在華府最堅定、最堅實的朋友。從推動《台灣旅行法》、《台灣政策法》到每年度《國防授權法》（NDAA），美國國會不分共和、民主兩黨，長期透過國會力量推動友台法案，並持續敦促行政部門強化對台支持。

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王定宇指出，美方此次聲明一方面肯定台灣通過特別預算、展現自我防衛決心；另一方面也提醒，台灣立法院要持續努力，為台灣國防優先需求提供「完整」經費支持。他坦言，執政黨對此刪減結果確實是不滿意的，但內部將會繼續溝通，未來預計透過「新增加特別預算」、「年度預算」或「追加預算」三管齊下的方式，把國防缺漏的一角補齊。

王定宇續指，在擬定回函後，他特別致電柯志恩委員，表達「雖然我們黨派不同，但我們服務的國家人民是一樣的，國家利益也應該是一致的。」經確認函件內容後，柯志恩委員同意親筆簽署，兩人跨越黨派，以「台美國會議員聯誼會」共同會長身分，聯名發出這封跨黨派公開信。

針對信件內容，王定宇說明，該封公開信除了感謝美國國會長期的支持，也針對目前兩、三項軍事裝備交付遲延的問題，提及美國國會已提出相關法案要求將台灣列為最優先，以減少延宕影響。同時，美國國會友台力量也正持續敦促川普總統，盼能儘速批准後續的對台軍售方案。

王定宇呼籲，朝野對外應展現一致態度，重視台灣安全、維護區域和平穩定，都不應傳遞混亂或矛盾的訊息。這次跨黨派聯名致函美國國會台灣連線，不僅向美方傳達明確立場，也讓台美雙方人民看見兩國國會交流的緊密與堅定態度。

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