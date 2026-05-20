白營徵召邱臣遠選竹北市長 楊文科談藍白如何合作

白營徵召新竹市副市長邱臣遠選竹北市長，新竹縣長也是國民黨縣黨部主委楊文科說，藍白未來如何合作，地方黨部會遵照2黨中央的協商結果辦理。（記者黃美珠攝）

台灣民眾黨主席黃國昌今天證實，新竹市副市長邱臣遠已經遞出辭呈，將接受該黨徵召參選全國矚目的新竹縣竹北市長選舉。國民黨新竹縣黨部主委、現任縣長楊文科說，今年底的竹北市長選舉被國民黨列為特殊選區，後續藍白如何合推最強的候選人，縣黨部會依照藍、白2黨黨中央協商的結果。

楊文科說，目前國民黨新竹縣黨部就是依照既定的期程，在5月底之前，接受黨內有意角逐下屆竹北市長大位的同志表態，進行意願調查，推出國民黨自己的最佳候選人。

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國民黨新竹縣黨部書記長莊佶霖直言，目前黨內浮出檯面的可能參選人中，目前僅縣議員邱靖雅、吳旭智2人表態要參選且簽署切結無法再獲國民黨提名選縣議員，但因仍在意願調查期間，5月結束後才能確認實際有意選市長的人數，後續才會展開相關協調、黨內定案的辦法與共識等。

對於民眾黨最終徵召邱臣遠選竹北市長，莊佶霖認為這就是依照國民黨和民眾黨原定、先各自推選再共推的機制共識在走，他表示尊重。

有意參選竹北市長的縣議員林禹佑說，他下週就會去表態，對於民眾黨徵召邱臣遠表示尊重，但他期待民眾黨要重視地方聲音，畢竟藍白合要能成功，仍應尊重國民黨的意願與地方基層聲音。

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