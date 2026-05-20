藍白強推彈劾卻拒審總預算 公督盟批延會淪為司法保護傘、架空憲政

公督盟執行長張宏林（右）表示，國會擴權後反而架空討論機制，延會與預算拖延，已讓行政體系運作受阻，甚至出現新興計畫停擺、寒蟬效應等問題，嚴重影響國家發展與民生福祉。（記者羅國嘉攝）

藍白杯葛中央政府總預算，創下超過230天拒絕審查的紀錄，昨更強推「總統彈劾案」表決，由於總預算至今仍未審議完成，除各部會機關支用出現窒礙，部分縣市也陸續呼籲財源儘速到位，避免施政「斷炊」。對此，公民監督國會聯盟今召開記者會表示，在在野黨優勢下，創下「第五度延會」至8月底的離譜紀錄，質疑延會恐淪為涉案立委司法保護傘，目前預算進度嚴重滯後、2666項法案待審，藍白此舉無異於毀憲亂政、癱瘓國家治理。

公督盟理事長謝東儒指出，各黨團召委在立法院扮演重要角色，與其花時間推動預期難以達成效益的總統彈劾案，不如回歸實際審查各部會預算。依財委會規劃，總預算應於5月26日前完成審查，但目前進度明顯緩慢，若再拖延，今年恐將過半；更質疑未積極安排預算審查議程，反而出現延長會期提案，重演去年的情況，難向公民社會交代。

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公督盟常務監事林美娜表示，立法院在在野黨優勢下通過延會至8月底，已創下本屆第五度延會離譜紀錄，她質疑延會究竟是為加班審預算，還是淪為司法保護傘，並批評延會造成行政機關與立委助理疲於奔命，過往延會期間超過一半時間用於地方考察，藍委口頭質詢率偏低，形同怠惰與作秀，甚至在政治操作下恐成特定涉案立委的掩護工具，目前仍有2666項法案待審，呼籲立委停止政治算計，回歸民生法案與總預算審查。

公督盟執行長張宏林說，今年適逢台灣民選總統30年，本應期待台灣民主更趨成熟，但卻看到藍白主導的立法院出現毀憲亂政、癱瘓立法與破壞行政及司法的情況，甚至連預算審查等憲政職責都未落實。他批評，國會擴權後反而架空討論機制，延會與預算拖延，已讓行政體系運作受阻，甚至出現新興計畫停擺、寒蟬效應等問題，嚴重影響國家發展與民生福祉，若預算遲未通過或延宕至年底，恐創下憲政史上首見亂象，等同癱瘓國家治理。

張宏林表示，國會亂象不僅止於預算審查失序，更涉及紅色滲透風險，部分立委都是聽命於中共指揮，但國安相關法案卻因藍白阻擋難以推動，呼籲中間選民應積極關注並站出來守護民主，避免政治冷感讓亂象持續擴大。同時強調，年底九合一選舉是重要轉折點，不過，黑金問題嚴重，公督盟將推出全國議會監督聯盟，也將推動亞洲國會透明度調查，並於23日在新店舉行感恩餐會，提出相關計畫，最後呼籲社會支持公民監督力量。

公督盟理事長謝東儒（中）表示，未積極安排預算審查議程，反而出現延長會期提案，重演去年的情況，難向公民社會交代。（記者羅國嘉攝）

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