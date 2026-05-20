什麼年代還談統一！ 周偉航諷藍營少了台灣味難怪被嫌

政治評論員周偉航。（資料照）

台北市長蔣萬安日前表示，中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」隨後不少藍營政治人士跟風圍剿。不過，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，民進黨台獨黨綱已被「台灣前途決議文」覆蓋過去，有如「憲法」本文被增修條文取代。對此，政治評論員周偉航忍不住感嘆地說，「什麼年代了，還在大談統一，反台獨」。

周偉航今日發文指出，他以自己身為客家人比喻，總是很難控制自己身上的省味，動不動就想省這個，省哪個。「就算是挑網購，也會第一手天元去點價格排序，從低價品開始找。不這樣，就不安心」。

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話鋒一轉，周偉航直言，最近我發現，有些老外省人也飄出了省味。有些是山東省味，有些是浙江省味，有些是江西省味。就是少了點台灣省味。「什麼年代了，還在大談統一，反台獨。也不想想之前是為什麼不敢公開講。壓一下，壓一下。老人味，年輕人不喜歡的」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「那四川有四川省味嗎？」、「老一輩可能是省味流到下一代的初老老人味」、「台灣就一堆賤種畜生阿，他們自己想吃屎就算了，還想拖全台灣人跟著他們那群賤種畜生們一起吃屎」。

另，賴清德總統今發表就職二周年談話時表示，台灣不是中華人民共和國的一部份，這是鐵一般的事實，也是國際社會的共識，所謂「九二共識」已被中國定義為「一個中國」原則下的台灣方案，就是「一國兩制」，「九二共識」無法解決兩岸的問題，更不可能達到台灣人民對和平的期待。

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