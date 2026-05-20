徐巧芯質疑僑胞國外活動舉「黨旗」！ 徐佳青當場大笑打臉

徐佳青大笑說：「本黨的旗幟不是長這個樣子的，所以可能委員要再去比對一下。」（取自國會頻道YT）

美國僑民活動「2026大洛杉磯台美人傳統週」在本月16日舉辦，立委徐巧芯今日質詢僑委會委員長徐佳青時，質疑該活動接受僑委會補助，印製的海報上卻出現「黨旗」。徐佳青則當場笑出來，表示民進黨黨旗中間是十字，「委員妳弄錯了！本黨的旗子不是長這樣的。」

徐巧芯今日在外交及國防委員會質詢時指出，僑委會贊助的活動，海報上卻放著台獨旗幟。徐佳青當下詢問：「哪裡有台獨旗幟，我沒看到？」徐巧芯愣了一下，看圖表示：「台灣旗阿，這不是中華民國國旗啊，黨旗！」

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徐佳青則表示，這是社團的旗幟，不是民進黨黨旗。然而，徐巧芯仍持續追問：「這不是黨旗，只是剛好長得一模一樣是嗎？」「他們的社團旗幟剛好跟民進黨長得一模一樣喔？」

徐佳青則大笑說：「本黨的旗幟不是長這個樣子的，所以可能委員要再去比對一下。」她解釋，民進黨的黨旗中間有十字，和該面旗幟不同，「不要看到台灣就產生錯誤印象。」徐佳青還說，可以會後送一面民進黨的旗幟給徐巧芯。

民進黨黨章針對黨旗有明確說明：「本黨黨旗定為綠底白十字，中間鑲以綠色台灣圖案。」被徐巧芯質疑的僑民團體海報上旗幟，則是世界台灣人大會受到加拿大國旗啟發而提出的台灣旗，和民進黨黨旗確實相似，但民進黨旗中間為「十字」，台灣旗為直線白底，兩者仍存有差異。

徐巧芯質疑該活動海報上出現「黨旗」。（取自國會頻道YT）

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