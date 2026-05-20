首批軍購預算總經費約2950億 行政院拍板：今年先編88億

行政院會今天通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議，行政院長卓榮泰下午將至立法院報告編製經過並備詢。（行政院提供）

行政院會今（20）日通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議，行政院長卓榮泰下午將至立法院報告編製經過並備詢。

行政院長卓榮泰表示，行政院現在依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」規定，就第一批對美軍事採購預算，並以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元，先提出115年度特別預算案約88億元，所需財源以舉借債務支應，並符合「財政紀律法」限制。

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行政院長卓榮泰表示，即使原國防特別預算1.25兆元，遭刪減至編列上限7800億元，在面對中共日益頻繁且極具針對性的軍演，以及不斷升級灰色地帶侵擾的威脅之下，國軍捍衛國家安全、守護國民生命財產的決心從不改變。

卓揆指出，本次特別預算編列項目，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項，以適度提升我國軍事作戰能量，並兼顧計畫時效性。特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，務必在最短時間內強化我國完整戰力。

卓揆表示，今日通過本特別預算案隨即將送至立法院，請國防部清楚論述說明採購必要性與效益，並積極與立法院溝通協調。卓院長強調，國家安全不分黨派，請朝野立委共同支持，讓本特別預算案能於最短時間內順利通過，共同捍衛國家安全，維護區域和平穩定。

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