為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    首批軍購預算總經費約2950億 行政院拍板：今年先編88億

    2026/05/20 12:29 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議，行政院長卓榮泰下午將至立法院報告編製經過並備詢。（行政院提供）

    行政院會今天通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議，行政院長卓榮泰下午將至立法院報告編製經過並備詢。（行政院提供）

    行政院會今（20）日通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議，行政院長卓榮泰下午將至立法院報告編製經過並備詢。

    行政院長卓榮泰表示，行政院現在依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」規定，就第一批對美軍事採購預算，並以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元，先提出115年度特別預算案約88億元，所需財源以舉借債務支應，並符合「財政紀律法」限制。

    行政院長卓榮泰表示，即使原國防特別預算1.25兆元，遭刪減至編列上限7800億元，在面對中共日益頻繁且極具針對性的軍演，以及不斷升級灰色地帶侵擾的威脅之下，國軍捍衛國家安全、守護國民生命財產的決心從不改變。

    卓揆指出，本次特別預算編列項目，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項，以適度提升我國軍事作戰能量，並兼顧計畫時效性。特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，務必在最短時間內強化我國完整戰力。

    卓揆表示，今日通過本特別預算案隨即將送至立法院，請國防部清楚論述說明採購必要性與效益，並積極與立法院溝通協調。卓院長強調，國家安全不分黨派，請朝野立委共同支持，讓本特別預算案能於最短時間內順利通過，共同捍衛國家安全，維護區域和平穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播