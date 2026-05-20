肯定中央新一波少子女化對策 托育盟：讓男女共同育兒才是治本

針對中央政府宣布新一波少子女化對策，托育盟肯定政府面對結構性問題，但提醒育兒性別平等，讓男性實際參與幼兒照顧，男女共同育兒才是治本。（資料照）

總統賴清德、行政院長卓榮泰均宣布新一波少子女化對策，托育及就業政策催生聯盟今（20日）肯定中央政府，不會反對0到18歲每月5千元津貼，但提出2個提醒，發現金不會改善結構性問題，只是止痛藥，而關於產假及陪產假改革，也要注意性別平等，應鼓勵男性共同照顧小孩。

托盟表示，昨日519卓榮泰院長、今日520賴清德總統，均公開中央政府的新一波少子女化對策，對此提出1個肯定、2個提醒；肯定是：政府終於開始正視1項結構性問題，即大量雙薪育兒家庭深陷在工作與育兒的時間貧窮泥淖中，卓院長宣布育嬰假到育兒假的大幅改革，與職代津貼等，都是要友善育兒職場，執政黨願意付出政治成本，安撫反彈、引領企業轉型，是有勇氣的決定。

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但托盟也提醒，不會反對每月5千元兒童津貼延長至18歲，但提醒此政策對於生育率的效果有限，舉例波蘭10年前就推出類似政策，每月金額與台灣相近，也是一口氣發到18歲；但波蘭總生育率只回升了0.1，且過2年又繼續下滑，因為發現金不會改善諸多結構性根本問題，純現金政策只是止痛藥，沒有動手術。

而關於產假、陪產假的改革，托盟則提醒，這必須以性別平等為前提，不能只是誘導女性回家承擔更長時間的母職，舉例日本2022年把陪產假延長高達4週，韓國2024年也一樣延長到4週，改革重心為女性不應在艱難的產後階段，孤立照顧新生兒，男性則應在孩子出生一開始，就學習「共同照顧」（co-parenting）；日、韓政府意識到，提倡2人一起進新手村挑戰育兒任務，是鼓勵男性改變的關鍵一步。

托盟認為，放眼全球已開發國家，尚能維持合理生育率者，是女性能持續留在職場的國家，也是男性能實際投入幼兒照顧的國家，創造有「相容性」的友善職場、有「共同照顧」的平等家庭，是不可或缺的結構性改革，是治本而不是治標。

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