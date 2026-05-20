就職2周年》賴：1年2千億救少子化 「兒童未來帳戶」存成年第一桶金

賴清德總統今宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲每人每月5000元的成長津貼，其中部分將撥入「兒童未來帳戶」。（記者塗建榮攝）

面對少子女化，賴清德總統今宣布推出「台灣人口對策新戰略」，首波「家庭支持篇」祭出0到18歲每人每月5000元的成長津貼，其中部分將撥入「兒童未來帳戶」，讓孩子成年即擁有就學、創業的「第一桶金」。賴表示，後續將推出職場友善、家庭支持、住宅提供等完整配套，整體預算規模一年2000億元，台灣有能力負擔，不會排擠其他預算。

被問及成長津貼的具體規劃，賴清德表示，少子女化議題是國安問題，必須提高到國家戰略層次來面對。目前主要聚焦在：第一、年輕人因為經濟因素沒辦法生、不敢生，所以政府推出「0-6歲國家一起養」；第二、年輕人想生，但因身體的因素所以沒有辦法生，所以政府提出「人工生殖補助」，協助家庭能夠達成他們的願望，同時就職場友善方面進行改善。

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賴清德表示，看到這幾年孩子出生數越來越少，政府盤點後認為還做得不夠，有必要提出「台灣人口對策新戰略」，第一篇就是「家庭支持篇」，後續還有其他政策，解決台灣的人口問題跟人力不足的問題。

賴清德說明，「家庭支持篇」有18項對策，其中一項就是稍早提出的0-18歲發放每人每月發放5000元成長津貼，未來成長津貼也會有一部分設計成「兒童未來帳戶」，18歲時就有政府給予的經費能夠就學、創業等等，預計朝這樣規劃。

賴清德表示，「家庭支持篇」不只有發放成長津貼，也包括職場友善、家庭支持、住宅提供等，是一個完整配套，希望家庭、工作、職場都可以兼顧，這樣年輕人才有能力，也才願意，去結婚、養兒育女，這是我們的目標。

賴清德說，這項預算大概一年2000億元規模，台灣有這個能力負擔，不會排擠到其他預算，今年台灣的GDP總值已經到超過32兆元，當經濟發展、稅收增加的時候，我們的確是要著眼於國家的未來，我想最具體的就是對年輕人、小孩子的照顧。

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