賴清德批鄭麗文「兩腳說」 國民黨嗆：賴政府自斷雙腳

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

針對賴清德總統就職兩周年談話，國民黨今批評，賴清德悍然拒絕依照中華民國憲法定位兩岸關係，將「中國」大陸視為境外勢力，赤裸裸操作兩國論。在美國總統川普已明言警告不支持台獨、不為台獨而戰之後，賴清德仍漠視國際現實與台灣安全風險，繼續以台獨意識形態挑動兩岸對立，將台灣2300萬人民的安危推向更高風險。

賴拋「嶄新國家說」 國民黨批自失國格、混淆主權國家概念

賴總統表示，1996年第一次總統直接民選讓「中華民國台灣」成為「嶄新國家」。國民黨批評，賴清德的說法自失國格，混淆主權國家的概念，總統直接民選只是改變總統選舉方式，何來「嶄新國家」一說？賴清德既不敢大膽地更改國號建立台灣共和國，又不敢逃出中華民國憲法的框架，用嶄新國家來包裝他「務實台獨工作者」的初衷。國民黨建議賴總統，不想當中華民國總統，就請民進黨立委提案，推動「台獨」公投。

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對於賴清德回應媒體提問時，指國民黨主席鄭麗文「國家安全要有兩隻腳」主張是「阻擋軍購」、「放棄台灣主體性」。國民黨反駁強調，民進黨政府才是自斷雙腳，賴清德的說法完全是政治抹黑、偷換概念，也再次證明賴清德無法創造和平，就把和平抹紅；無法恢復對話，就把對話抹黑；無法面對自己讓台海風險升高的責任，就把責任推給主張和平的在野黨。

國民黨指出，鄭麗文「國家安全兩隻腳」的主張非常清楚：一隻腳是足夠且強大的自我防衛力量；另一隻腳是尋求兩岸和平、擴大對話交流，以尋求兩岸和平永不休止的努力與決心，盡最大努力排除戰爭與軍事衝突的可能。這才是務實、完整、負責任的安全戰略。

國民黨表示，賴清德「倚美謀獨」的企圖已經被川普戳破，卻仍執迷不悟，意圖「以武拒和」，用不斷增加軍備、升高對抗情緒，否定國民黨為兩岸打開的和平大道，拒絕面對民間需求恢復正常交流，寧可讓觀光業繼續苦等、讓兩岸善意繼續空轉，也把在野黨的和平努力抹成統戰，把民眾對交流的期待說成危險。這不是守護台灣，這是為了民進黨的政治利益犧牲台灣人民的安全與生計。

國民黨也反駁賴清德所謂「接受九二共識就是放棄台灣主體性」的說法，強調中華民國憲法是國家、國民最堅實的「防護罩」，基於憲法，在國際關係層面，中華民國是主權獨立的國家；在兩岸關係層面，兩岸政府「互不承認主權、互不否認治權」。兩岸關係不是「兩國」關係，不是統一前的西德與東德，或是南韓與北韓，屬於兩個分裂國家。

國民黨嘲諷賴清德總統是「裝睡的人叫不醒」，中國國家主席習近平從未說過九二共識是「一國兩制的台灣方案」。九二共識是在中華民國憲法架構下，讓兩岸能夠對話、降低敵意、避免戰爭的定海神針。賴清德扭曲九二共識，是民進黨長期以來的政治詐術。真正放棄中華民國主體性的，是按著中華民國憲法宣誓，卻在兩岸政策上處處閃躲中華民國憲法定位的賴清德。

國民黨表示，賴清德口口聲聲說「以交流取代圍堵，以對話取代對抗」，實際上卻把願意交流的人打成統戰，把主張對話的人打成賣台，把正常政黨交流說成放棄主體性。這不是對等尊嚴，這是政治雙標；這不是維持和平，這是製造對立。賴清德如果真心希望兩岸對話，就不該一邊宣稱願意交流，一邊攻擊所有努力搭橋的人；不該一邊說要和平穩定，一邊把和平道路全部堵死。

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