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    首頁 > 政治

    賴清德發表就職2週年談話 民眾黨：傲慢濫權、施政貧瘠

    2026/05/20 12:20 記者陳治程／台北報導
    總統賴清德今（20）日上午發表就職兩週年談話。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德今（20）日上午發表就職兩週年談話。（記者塗建榮攝）

    賴總統今召開執政兩周年記者會並發表談話，內容提及台海飛彈危機、首次總統直選，以及美國對台軍售、兩岸關係等重大議題，引發各界關注；民眾黨批評，台灣社會過去30年的民主成果，屬於全體台灣人民，而賴只是覆述前人政績，批評他的施政成果是「乏善可陳、蒼白無力」，團結國家更是不力，未展現國家領導人應有格局。

    民眾黨今日上午表示，台灣人民在1996年扛住飛彈威脅，完成第一次總統直選，這30年來展現的民主韌性與主權在民的價值，是全體台灣人民的驕傲；但令人遺憾的是，賴清德總統今日執政兩週年的談話，卻只覆述前人成績，自身施政內容則是乏善可陳、蒼白無力。對於賴曾承諾要朝野團結，民眾黨重批賴對兩岸、國政都走向極端強硬的對抗立場，甚至帶頭發動大罷免、操弄意識形態，導致兩岸及朝野關係僵化，完全沒有展現國家領導人應有格局。

    民眾黨進一步指出，賴面對美國總統川普將對台軍售交易化，卻跳針強調「美國對台政策沒有改變」，直言是鴕鳥心態，不願面對國際現實的警訊；更示警川普言論已嚴重違反美對台的六項保證，不只外媒高度關注，也引來國內質疑。

    至於軍購預算，民眾黨批評，賴總統一再用資訊落差來掩蓋民進黨濫編預算、浪擲公帑，竟稱在野黨「大砍軍購預算、阻礙無人機發展」。首先「軍購特別條例」是立法院授權政府編列預算，何來「砍預算」之說？事實上，在野黨所通過的特別條例，不僅盡到為人民把關的責任，更在川習會後凸顯條例內容設計的正確。

    猶有甚者，民進黨自2022年起就宣示打造無人機國家隊，從「六大核心戰略產業推動方案」到「無人載具產業發展統籌計畫」總共編列了約853.5億元，再加上經濟部產發署每年數億元的補貼，怎麼會沒有錢發展無人機產業？要求政府交代上述經費流向，成果為何？反指民進黨政府才是在真正扼殺國防自主。

    談及能源政策，民眾黨反諷賴總統發言依舊「模糊空洞」，對於台灣未來穩定能源來源沒有清楚答案，對減碳轉型更缺乏具體路徑。面對AI產業與高效能運算帶來的龐大用電需求，政府至今仍不敢誠實面對能源現實，持續用空泛口號取代務實規劃，甚至讓台灣減碳進程不進反退。

    民眾黨呼籲，賴清德應以身作則、立刻約束所帶領的政府團隊停止造謠、停止撕裂社會，兌現如他今日所說的「讓我們團結一致，守護民主，追求和平，創造繁榮。」民進黨政府更必須將人民納稅錢回歸國會的實質預算審查，把每一分錢用在刀口上、而非豢養綠友友上，如此方能真正厚植國力，也才對得起30年來台灣人民所引以為傲的民主成就。

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