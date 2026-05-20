無菸城市決策挨轟「無腦」 蔣萬安：第一階段先了解、彙整民意

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（20）天與新北市長參選人李四川一起到台北市心中山商圈視察無菸城市指定負壓式吸菸室，對黨籍議員秦慧珠也質疑「無菸城市」政策缺乏配套，增加基層負擔，是無腦政策一事，蔣萬安表示，任何新政策上路第一階段，一定是了解跟彙整意見及反饋「對的事，我們會持續堅持。」

台北市議會民政委員會昨進行無菸城市專案報告，朝野議員多質疑政策形成草率，對基層造成額外負擔，民政局長陳永德坦言基層負擔不小，要稽查到深夜；民進黨籍議員簡舒培痛批要區公所、戶所同仁稽查「荒謬至極」，秦慧珠更直言是決策錯誤示範的「無腦政策」。

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蔣萬安今天表示，無菸城市在推動之前，先選定大型活動試辦，包括從去年開始的台北年貨大街、今年的台北燈節雙展區先來示範，事後調查都有超過9成的滿意，市民也認同分流的管理方式，讓不吸菸的朋友可以避免二手菸、三手菸之苦，吸菸的朋友可以到吸菸區。

蔣萬安也說，在宣布推動無菸城市時，就講清楚在今年底前完成規劃；任何新政策上路，第一階段一定要了解民意跟彙整使用者的意見反饋，持續的檢視才能在整體的政策規劃上更周延、更全面，新政策上路才有所根據，「對的事，我們會持續堅持。」

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