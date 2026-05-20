邱臣遠辭竹市副市長選竹縣竹北市長 黃國昌讚風範

民眾黨今確定徵召新竹市副市長邱臣遠出戰年底竹北市長選舉。圖為邱臣遠日前陪同市議員參選人徐千晴到桃園區南門市場掃街、拜票。（資料照）

台灣民眾黨今證實，黨中央確定將徵召新竹市副市長邱臣遠，投入今年底的竹北市長選舉，而邱也已向新竹市長高虹安提出辭呈、並「即刻生效」，獲民眾黨黨主席黃國昌稱讚是「風範的表現」。民眾黨中央黨部今午將召開記者會，民眾黨前主席柯文哲等人也將出席一同誓師，並向社會公開說明選舉規劃。

黃國昌今（20）早接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，針對年底九合一選舉的新竹縣竹北市長人選，民眾黨選決會昨（19）已拍板徵召新竹市副市長邱臣遠投入竹北市長選舉，而依程序來說，今日下午還要再開中央委員會才會定案，但他認為黨內已有高度共識，這部分應該沒有什麼問題。

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黃另指出，邱臣遠是一個「做事非常有分寸、知道進退」的人，當他知道將獲民眾黨徵召選竹北市長，就隨即向新竹市長高虹安遞出辭呈，「也就是你先把現在的工作辭了，那再接受台灣民眾黨的徵召，去選竹北市長」，他認為這是一個風範的表示；且因邱臣遠辭職是即刻生效，還反酸前運動部次長鄭世忠「休完假才辭職」，還坐領了20幾天乾薪。

對此，民眾黨今日上午發布採訪通知指出，民眾黨中央黨部今午2點將召開「竹北邱臣遠，幸福真永遠！民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長」記者會，除竹北市長參選人邱臣遠，民眾黨前主席柯文哲、黃國昌等人都將出席。

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