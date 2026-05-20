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    首頁 > 政治

    邱臣遠請辭竹市副市長獲准 投入竹縣竹北市長選舉

    2026/05/20 11:49 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市副市長邱臣遠今天請辭副市長職務獲准，並宣布以徵召方式，投入新竹縣竹北市長選舉。（資料照）

    新竹市副市長邱臣遠今天請辭副市長職務獲准，並宣布以徵召方式，投入新竹縣竹北市長選舉。（資料照）

    新竹市副市長邱臣遠在新竹市長高虹安去年12月18日復職，原本爭取代表民眾黨參選新竹市長的希望破滅後，邱臣遠即表達要轉往竹北市參與竹北市長選舉，邱臣遠今天在黨主席黃國昌及創黨主席柯文哲的支持下，將獲徵召參選竹北市長，並已請辭新竹市副市長一職，即日起生效。

    民眾黨中央也發布採訪通知稱，邱臣遠將獲徵召參選新竹縣竹北市長選舉，包括黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、新竹縣市議員參選人、竹北市民代表參選人、台灣民眾黨台北市議會黨團都會出席見證這場徵召記者會，陣容及聲勢浩大。

    對此，市府人事處表示，邱臣遠因個人生涯規劃，已在今年5月19日提出辭呈，自今天（20日）起生效。感謝邱臣遠任內協助推動市政建設與各項政策工作，對於其投入與貢獻表達肯定與感謝。

    邱臣遠請辭副市長轉投入竹北市長選舉已在新竹縣市傳得沸沸揚揚，竹北市是全國第一大鄉鎮市，加上民進黨籍竹北市長鄭朝方遲未宣布是否拚連任，也讓竹北市長選舉成為全國矚目的鄉鎮市，由於竹北市是民眾黨最多支持者的鄉鎮市，民眾黨早已布局相關的選舉，而邱臣遠也早已掛上競選看板，並私下運作將以徵召方式參選，而竹北市是否會藍白合，也成為國民黨與民眾黨下個角力的選戰戰場。

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