與沈伯洋共組「新世代連線」 蘇巧慧：新世代扛起雙北新時代

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）表示，未來新北隊會與台北隊共組「新世代連線」，由新世代扛起雙北新時代。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧20日赴中和東德宮參加內政部「台灣全民安全指引宣講會」，她被問到19日與台北市長參選人沈伯洋首度合體，國民黨競選對手李四川就立刻跟台北市長蔣萬安合體，是不是要打造一個二對二的態勢？蘇巧慧回應，尊重每個競選團隊的策略與節奏，未來新北隊與台北隊會共組「新世代連線」，要由新世代扛起雙北的新時代。

媒體問蘇巧慧，對於李四川陪同蔣萬安去視察負壓吸菸室，未來蘇巧慧在新北市會不會提出相關政見？蘇巧慧回應，大家已經看到，團隊陸續推出六大福利政見、四大青年支持政見、三大家庭照顧政見、毛小孩政見，以及新皇冠海岸、鑽石三城的觀光計畫等，這些政見都是希望讓新北能夠越來越好。

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蘇巧慧表示，城市之間就是既競爭又合作，大家可以共同合作，也會各自發展自己的特色，讓自己的城市更有趣，而新世代連線，會在不同的城市提出種種方案，希望讓未來的雙北都能夠有新時代，彼此合作、競爭、共好，最好的時代就是現在。

蘇巧慧指出，最讓她驚艷的是，沈伯洋初次掃街過程中，鄉親對他很熟悉，而且熱情，每個人看到他都說「欸沈伯洋來了！」，有在說他頭髮好看、有在說他原來這麼高，大家都很期待他能夠把新氣息注入台北市，相信沈伯洋這樣的態度，還有他學習能力這麼快，對這些選舉事務並不陌生，能夠快速上手，他真的是很適合的台北市長人選。

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