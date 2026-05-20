賴清德就職2週年 蔣萬安籲「民生為念」、李四川稱「不容破壞和平」

台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

今天520是總統賴清德就職2週年，台中市長盧秀燕在前一天喊話要賴清德承諾不會宣布獨立並刪除台獨黨綱，台北市長蔣萬安今（20）日表示，賴清德應好好回顧這2年多的風風雨雨到底為台灣留下了什麼？「希望賴總統、賴政府要以民生為念」。新北市長參選人李四川則表示，不容有人破壞和平。

蔣萬安與李四川一起到台北市心中山商圈視察無菸城市指定負壓式吸菸室；被問到賴政府滿2週年前夕，有一份網路民調中，對賴清德最不滿的是兩岸關係，盧秀燕也喊話要賴清德承諾不宣布獨立並刪除台獨黨綱。

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蔣萬安表示，520對賴總統以及賴政府來說是一次期中考，賴總統應該好好回顧這2年多的風風雨雨到底為台灣留下了什麼？民眾的期待是「少一點政治、多一些治理；少一些認知作戰、多一些民生經濟」，還是「希望賴總統、賴政府要以民生為念」。

李四川表示，兩岸的和平以及台海的穩定，是台灣跟美國跟所有市民的心聲，不容有人破壞和平。

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