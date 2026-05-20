就職2周年》列執政黨多項政績！陳培瑜：繼續踏實向前

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

總統賴清德今就職2周年，民進黨立委陳培瑜在臉書發文列舉執政黨多項政策、建設包含水資源、港空、長照、社福、AI新十大建設以及0到18歲全程支持等。她相信，台灣人民期待的是一個做實事、照顧好大家生活的政府，與其把寶貴的時間精力耗費在政治算計與無謂的對立上，民進黨選擇專注在讓台灣更好的政策上，未來的日子，執政團隊會繼續踏實向前。

陳培瑜指出，面對瞬息萬變的國內外局勢，當前政府的首要任務，依然是鞏固國家安全，並全力拚民生經濟。尤其是推動「中小企業轉型」，因為中小企業是台灣經濟的命脈，更是無數家庭安身立命的根本，唯有顧好基層經濟，台灣的腳步才能站得更穩。

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她續指，這兩年來，行政院持續推出各項政策，守護國安、照顧民生，也一步一步推動台灣整體建設升級。在水資源建設持續推進，已完成南化高屏連通管、台南高雄聯通管、雲嘉雙向支援系統及桃園幹管等重要工程，其餘建設也正分階段持續推動中，強化台灣整體供水韌性。

在交通建設上，陳培瑜說明，兩座南北國際空港同步升級包含，桃園國際機場第三航廈北登機廊廳正式啟用；高雄國際機場也正進行航廈整建工程。同時，政府也積極回應地方需求，針對台中、嘉義、北竿等地，持續進行各項重大工程規劃。

陳培瑜表示，在社會照顧方面，長照3.0已於2026年提前啟動，推動社區整合照護、強化夜間緊急服務，並擴大PAC失能與失智照護至全年齡適用，同時做到出院後無縫接軌長照服務，導入智慧照護科技與輔具，並透過多元培訓擴大照護人力來源；在社福政策方面，推動八大社福與生活補助措施，從幼兒到長者，提供全年齡支持，照顧弱勢，讓人民生活更有保障。

她提及，政府也投入4年1000億元，全力協助地方縣市推動河川治理與治水工程，全面強化防汛韌性，守護人民生命財產安全。同時，透過「六大區域產業生活圈」，推動台灣均衡發展，打造更優質的產業與生活環境，目前更有超過150項重大建設持續推進中。

面對全球AI浪潮，陳培瑜說，政府也啟動「AI新十大建設」，帶動台灣AI國力排名躍升5名，積極打造全民智慧生活圈，推動百工百業智慧應用，發展AI軟體數位產業、矽光子、量子科技、AI機器人與主權AI算力建設，同時強化智慧政府資料治理，培育50萬名AI人才，並以千億元資金驅動創新發展。

陳培瑜補充，政府也積極推動13項國家戰略產業，包括，科技領航：半導體、人工智慧、矽光子、量子科技、AI機器人與無人載具；經濟安全：軍工、安控、次世代通訊、關鍵礦物與醫療科技；繁榮內需：亞洲資產管理中心、都市更新、文創運動及兆元觀光產業。

在育兒與教育政策上，陳培瑜說，政府持續推動「0到18歲全程支持」，從生育、養育到教育，透過加補助、減負擔、多彈性、增照顧，陪伴每一個家庭。

陳培瑜提到，雖然在野黨近期不斷藉由國際局勢如川習會等議題進行政治操作，甚至持續推波這週二總統彈劾案，試圖製造國內的對立與紛擾。對於這些口水戰，民進黨的態度很明確「我們不隨政治操作起舞。」

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