總統就職兩周年談話 藍委轟迴避台獨黨綱：應思考如何團結台灣

國民黨立委賴士葆今受訪表示，賴清德上任兩周年，朝野對立加劇、外交關係惡化，只有賴政府大內宣自我感覺良好，後面兩年賴清德就算不繼續團結十講，也得好好思考如何團結台灣。（記者羅國嘉攝）

總統賴清德今發表就職兩周年談話，提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。對此，國民黨立委表示，賴上任兩週年以來，面臨朝野對立加劇、外交惡化及中美兩強明確否定台獨等困境，只有賴政府大內宣自我感覺良好，賴此次談話也未說明是否刪除台獨黨綱，呼籲賴未來兩年要好好思考如何團結台灣。

國民黨立委賴士葆指出，賴清德上任兩周年，朝野對立加劇、外交關係惡化、中美兩強明確否定台獨，賴清德仍自以為台美關係堅若磐石，但美國對台政策始終以美國利益為優先，甚至數次指控台灣是晶片小偷，面子裡子都沒讓台灣得什麼光榮，只有賴政府大內宣自我感覺良好，後面兩年賴清德就算不繼續團結十講，也得好好思考如何團結台灣。

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國民黨立委陳菁徽表示，總統直選30年是民主重要里程碑，但民進黨與賴清德，在這個民主高光時刻的前夕，發動「大罷免大成功」行動，讓台灣社會空轉一年，加劇人民之間對立的情緒，為台灣民主篇章潑上黑色與紅色的髒水，只因在他們眼中不是綠色，就不是愛台灣的顏色。總統本應團結國家，卻反其道而行，撕裂社會、破壞朝野和諧。賴清德在發言當中，對大罷免這件傷害民主、羞辱民主的事情隻字不提，更遑論道歉負責，這是「賴總統不敢講的事情」。

針對能源議題，陳菁徽表示，賴清德談能源轉型，卻未正視綠營「非核家園」政策對台灣發展與能源韌性的衝擊，甚至讓台灣在變局中失去戰略優勢。對賴政府來說，「核能政策就像家裡電燈按鈕一樣，想關就關、想開就開」，在一開一關之間，對賴政府而言只是自我打臉的事情。她質疑，賴過去擔任行政院長時曾稱「非核家園打死不轉彎」，如今反核變返核，「難道賴總統忘記自己講過，對吧？」

她也說，賴清德長年以台獨金孫、務實的台獨工作者自居，而綠營的台獨黨綱如今也高掛在官方網站上面，任何人隨時隨地都能夠下載拜讀。然而，美國總統川普也已明確表示「走向獨立是一件很危險的事。我不希望看到有人走向獨立」、「台海若戰爭，我們還得飛9500哩去打一場戰爭，這是困難的，我不想要那樣」，美方已傳遞如此明確、具體的訊號，在野黨也呼籲賴清德應該要刪除台獨黨綱，結果此次發言稿一樣沒有講，沒有承諾是否要刪除台獨黨綱。

陳菁徽直言，台灣民主的力量，不在於綠營的顏色，而在於人民的自由意志；不在於抹黑抹紅，而在於價值清楚；不在於信賴價值，而在於人民始終都愛著台灣這塊土地，守護中華民國。

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