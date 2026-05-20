就職2周年》賴清德批鄭麗文「兩腳說」：砍軍購自斷一腳 見習再被斷腳

總統賴清德就職2週年談話。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣的國家安全必須「兩隻腳」站穩，包括強大的防衛力量、以及擴大兩岸和平對話與交流。對此，總統賴清德今（20日）直言，鄭麗文的「兩腳說」無法提供台灣國家安全穩定基礎，更何況鄭帶頭阻擋軍購等同自斷一隻腳，還與中國國家主席習近平見面、接受九二共識，放棄台灣主體性，讓中國砍斷另一隻腳。

賴總統今天上午召開執政兩週年記者會並發表談話。媒體提問，鄭麗文先前稱國家安全要有兩隻腳，一隻腳是強化自我防衛的能力，另一隻腳是要為兩岸和平努力，鄭也呼籲兩岸對話交流，賴總統是否贊同這項說法？兩岸在什麼條件下，能恢復旅遊等非政治化交流？

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「鄭麗文主席關於國家安全的兩腳說法，並不穩定。」賴清德表示，簡單講就是，鄭麗文的兩腳說法，並沒有辦法提供台灣國家安全的穩定基礎，兩隻腳不穩定；更何況，鄭麗文主席帶頭阻擋軍購，影響到防衛力量，等於自斷一隻腳，鄭麗文跟習近平見面、接受九二共識，放棄台灣主體性，讓中國砍斷另外一隻腳，這對台灣非常危險。

關於台灣安全及區域和平穩定，賴清德說明，他上任之初就提出四大支柱和平行動方案，一是強化國防，對外軍事採購、推動國防自主，發展無人機、無人艇或是水下無人載具，都是必要做法；二是強化經濟韌性，台灣不僅僅經濟要好，還要有機制、有韌性，在2010年台灣對外投資有83.4%投資在中國，去年只剩下3.7%，「我們沒有把雞蛋放在同一個籃子，避免中國以商逼政。」

賴清德續指，第三是要跟民主盟友站在一起，齊力防禦、責任分擔，不僅有助於發揮嚇阻的力量，達到以實力達到和平的目標，也讓台灣可以確保安全跟區域的和平穩定；第四，只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流對話，以交流取代圍堵，以對話取代對抗，台灣希望跟中國能夠達到和平共榮的目標，但比較可惜是，中國選擇跟在野黨進行溝通合作。

至於觀光產業的問題，賴清德重申，與他之前對外的講法沒有改變，只要對等尊嚴，台灣可以進行交流合作。

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