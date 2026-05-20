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    首頁 > 政治

    就職2周年》民進黨團：2年當4年用！期許未來贏得國際信任

    2026/05/20 11:33 記者林哲遠／台北報導
    立法院民進黨團書記長范雲（右）、副書記長黃捷今（20）日舉行輿情回應記者會。（記者叢昌瑾攝）

    立法院民進黨團書記長范雲（右）、副書記長黃捷今（20）日舉行輿情回應記者會。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今就職兩週年，行政院長卓榮泰昨召開記者會報告2年來賴政府多項施政成果，民進黨團今召開記者會表示，從水資源、長照3.0、AI、社福以及國際化、尤其是高雄人非常有感的南北國際雙空港等，2年時間說長不長，民進黨的政府是把2年當4年用，不容外界任意、刻意地抹煞。

    黨團書記長范雲指出，行政院長卓榮泰昨天有向大家報告520執政成果重點，也看到在野黨刻意抹煞這2年的一些成果，從水資源、長照3.0、AI、社福以及國際化、尤其是高雄人非常有感的南北國際雙空港等，2年時間說長不長，民進黨的政府是把2年當4年用，做了非常多的事，不容外界任意、刻意地抹煞。

    對於未來展望，范雲說，今年剛好是總統直選30周年，520等於台灣有了民主總統直選、任職、就職的30周年紀念，1996年總統直選對台灣、中華民國意義重大，這是第一次由下而上，人民用投票的方式確定台灣是一個民主、主權獨立國家。

    范雲續指，未來最重要的是贏得國際信任，這對位處第一島鏈的台灣來說，要建立國際對台灣有自我防禦的決心、能力的信任。目前立院正在審議的軍購、不對稱戰力提升的無人機產業等都是非常重要的事，也希望藍白可以和民進黨一起協力，讓台灣面對未來能夠贏得國際的信任，這是民進黨團展望過去、面對未來最大的期待，也相信可以做到。

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