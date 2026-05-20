新北公務雲系統疑藏中國軟體 資料恐長期外流中國公司

市議員黃淑君今（20）日在市政總質詢中指出，她接獲陳情，公務雲得標廠商A分包其他廠商，有一分包廠商B疑似在程式包裹中國軟體，涉嫌將市府資料不斷運往中國。廣州某公司登記在美國的地址。（記者黃子暘攝）

新北市自2012年起建置「公務雲」系統，市議員黃淑君今（20）日在市政總質詢中指出，她接獲陳情，公務雲得標廠商A分包其他廠商，有一分包廠商B疑似在程式包裹中國軟體，涉嫌將市府資料不斷運往中國廣州某公司登記在美國的地址，去年已經在市府協助下告發。市長侯友宜、研究發展考核委員會主委紀淑娟表示，市府主動發函數位發展部，此案已送檢調，若有不法，將提出民、刑事訴訟。

黃淑君指出，新北市2012年招標製作公務雲系統，作為公文書發送等功能使用，當時如期發包，去年她質詢過得標廠商A的分包廠商B涉嫌在程式中包裹中國軟體，在時任研考會主委林豐裕協助資安檢查、透過特定方式調查後，發現該軟體疑似長期將新北市府內部資訊輸往中國公司登記在美國的地址，有得標分包一事外部無從得知，她從內部員工具名陳情才知此事，去年才釐清可疑程式潛藏在公務雲裡。

請繼續往下閱讀...

黃淑君說，此案已由市府協助製作資安鑑定報告，由她告發，肯定市府積極面對；據她了解，B承包78個標案的發包單位包括醫院、調查處，以及軍備局、軍情局等國安單位，茲事體大，試問市府追蹤調查進度一年，進度如何？資安法2019年才公告，市府是否已排查2019年以前的系統有無類似狀況？

侯友宜、紀淑娟表示，市府已發文給數發部，數發部回應此案已送檢調調查；資安法2019年公布，2020年行政院會有明定禁止使用中國相關系統，市府積極配合檢調偵查外，也請研考會往前釐清是否有類似狀況，將用3個月把先前軟體做完整排查。

紀淑娟也指出，當時建置的內部行政電子表單系統確實有得標分包狀況，市府今年已經將相關電子表單更新完畢；對於黃淑君關心資安議題，紀淑娟說，這是內部系統，必須使用內部網路。

黃淑君則強調，調查局第一時間也告知她是封閉網路，但不可忽略潛藏風險，要求一個月內提出初步報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法