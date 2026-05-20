就職2周年》賴總統：「九二共識」就是「一國兩制」 無法解決兩岸問題

賴清德總統今發表就職二周年談話時表示，台灣不是中華人民共和國的一部份，這是鐵一般的事實。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今發表就職二周年談話時表示，台灣不是中華人民共和國的一部份，這是鐵一般的事實，也是國際社會的共識，所謂「九二共識」已被中國定義為「一個中國」原則下的台灣方案，就是「一國兩制」，「九二共識」無法解決兩岸的問題，更不可能達到台灣人民對和平的期待。

賴清德日前表示，捍衛中華民國現狀沒有台獨問題，國民黨對此搬出憲法質問：「中華人民共和國是不是外國？」並要求政府回歸九二共識、反對台獨，被問及如何回應在野黨？接受「九二共識」能否確保國家安全不被交易？

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賴清德回應，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中華人民共和國的一部分，這是鐵一般的事實，也是國際社會的共識。

賴清德說，關於軍購，他已經清楚表明，軍購是維持台灣安全跟台海和平穩定的必要手段，台灣有決心守護自己的國家。也有決心捍衛區域的和平穩定，我們有聽到川普總統多次對外說明，美國對台政策並沒有改變，（相信）他會盡快向大家做說明。

另外，關於「九二共識」，賴清德表示，國民黨不妨仔細去看看，中國國家主席習近平多次定義，就能了解，所謂「九二共識」在中國的國家政策中就是「一個中國」原則下的「台灣方案」，就是「一國兩制」，這不僅僅放棄了國家主權，也犧牲了台灣民主自由的生活方式，這不會為人民所接受。

賴清德說：「也就是說，『九二共識』無法解決兩岸的問題。也更不可能達到台灣人民對和平的期待。」

面對外媒詢問，國民黨支持一個中國、宣稱「中華人民共和國不是外國」，對台灣及國際社會的影響？賴清德直言，國民黨與中國的作為本質上就是「以和平包裝統一」的推進作為，不僅沒有捍衛中華民國主權，也不關心台灣民主、自由、人權的生活方式，「我相信台灣社會都看得非常清楚」。

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