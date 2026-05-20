鍾東錦喊話賴清德要教育經費引發討論 黃國昌批賴「沒有總統格局」

民眾黨黨主席黃國昌今早接受廣播節目《千秋萬事》專訪，評論總統賴清德就職兩週年施政成果。（《千秋萬事》提供）

中央政府總預算至今仍未審議完成，除各部會機關支用現窒礙、部分縣市也陸續呼籲財源儘速到位，避免施政「斷炊」；而在昨日，苗栗縣長鍾東錦在童綜合醫院開工動土典禮上向總統賴清德喊話要錢，獲賴回應「中央總預算還沒過」引發討論；對此，民眾黨主席黃國昌直批，給不給錢取決於制度而非人，如此當眾羞辱不只諷刺、更是虛偽。

總統賴清德昨出席苗栗童綜合醫療財團法人開工動土典禮，期間，鍾東錦致辭時當面向賴爭取教育經費，以因應頭份國中、小增班經費，並期望盡快有結果；然賴隨後致詞回應稱「現在中央政府總預算還沒過，我沒有看到你出來講」，期望鍾能同理，發揮縣長力量敦促中央總預算審查過關。此話一出後，不只有議員提前離席表達不滿，鍾本人也坦言「有點不太舒服」。

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時值賴清德就任總統兩週年，對此，民眾黨主席黃國昌今（20）日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時批評，鍾東錦要的是跟教育有關係的事情，「結果你在那邊酸人家」，直言賴作為總統，完全沒有其應該有的格局。

黃進一步指出，讓地方政府有足夠的財源去推動地方建設，應該是取決於制度而非人跟人的關係，更強調這些錢不是民進黨的錢、是人民的錢，顯示出民進黨「家天下」的心態表露無遺。

黃再追罵，這樣的情況彷彿是只要跟我同黨同派同掛，錢撒下去絕不手軟，如果不願意抱我大腿、咬我耳朵，那我不僅不給你錢、還會當眾羞辱你，相比行政院長卓榮泰說要「和解共生」，賴這番話反倒顯得很諷刺、很虛偽。

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