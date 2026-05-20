總統就職二週年 盧秀燕：台獨黨綱還存在會引發國際疑慮

民進黨市議員林德宇（左）、曾威（右）表示，賴清德是捍衛中華民國的主權。（記者蘇金鳳攝）

台中市盧秀燕日前要求身兼黨主席的總統賴清德放棄台獨黨綱，今天民進黨議員林德宇及曾威提出質疑，盧秀燕再次強調，民進黨的黨綱開頭的第一章第一條就是寫要建立台灣共和國，台獨依然在民進黨黨綱，總統身兼執政黨黨主席，如果台獨的黨綱還在，難免會引起國際疑慮 ，只是建議賴清德儘速釐清國際疑慮，就是來自於台獨黨綱。

民進黨議員林德宇在市議會指出，今天是總統賴清德就職2周年，在川習會後，有些人把川普不希望台灣獨立，刻意放大，事實上，台灣都是中華民國的國民，無庸置疑，中華民國不隸屬中華人民共和國，維持現況是台灣人民最大共識。

請繼續往下閱讀...

林德宇表示，台灣要不要獨立，前途如何走，不是總統一個人說的，民進黨的台灣決議文提到，台灣前途任何變動，都要台灣公民投票決定。

林德宇強調，重要是賴清德要不要宣布台灣獨立，他在二年前就職時就提到，希望中國停止對台文攻武嚇，正視中華民國存在。但中國有理嗎，中華人民共和國從未統治過中華民國。

林德宇表示，賴清德為中華民國打拼，市長未看到，要台灣不要宣布台灣獨立，還要賴刪除台獨黨綱？

林德宇指出，台獨黨綱在陳水扁2000年競選總統時，就已修正新的台灣前途決議文，台灣是主權獨立國家，依憲法稱中華民國，任何獨立現狀的更動要台灣人民公投決定，他更強調，總統捍衛中華民國主權。

盧秀燕表示，這兩天有很多人傳民進黨的黨綱給她，開頭的第一章第一條就是寫，就是寫要建立台灣共和國，台獨依然在民進黨黨綱，總統身兼執政黨黨主席，如果台獨的黨綱還在，難免會引起國際疑慮 ，只是建議賴清德儘速釐清國際疑慮，就是來自於台獨黨網。

市長盧秀燕表示，台獨黨綱存在，讓國際有疑慮。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法