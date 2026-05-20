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    首頁 > 政治

    粉專造謠高雄漢他病例遭檢調查緝 陳其邁：一定追究、非常不應該

    2026/05/20 11:20 記者王榮祥／高雄報導
    Wetalk高雄涉嫌發文謊稱高雄漢他病毒病例是雙北五倍，高市衛生局第一時間澄清。（記者王榮祥翻攝）

    Wetalk高雄涉嫌發文謊稱高雄漢他病毒病例是雙北五倍，高市衛生局第一時間澄清。（記者王榮祥翻攝）

    臉書社群Wetalk高雄涉嫌發文謊稱高雄漢他病毒病例是雙北五倍，劉姓管理員遭檢調約談後，被依違反傳染病防治法諭令10萬元交保；市長陳其邁今指出，散播不實訊息影響防疫工作，市府一定會追究。

    為抗衡罷韓期間的「Wecare高雄」臉書粉專，藍營支持者成立側翼粉專「Wetalk高雄」，長期為藍、白陣營發聲；近日台北爆發「安鼠之亂」，Wetalk高雄卻發文謊稱高雄漢他病毒病例是雙北五倍，劉姓管理員等人遭檢調約談後，劉男被依違反傳染病防治法諭令10萬元交保。

    檢調指出，Wetalk高雄發文稱「雙北出現幾隻老鼠，青鳥就像發現哥吉拉一樣天天洗版，結果真正的台灣鼠王原來就在高雄」，小編還強調數據不會說謊，「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例、為雙北病例數五倍」，並註明資料來源為衛福部疾病管制署公開資料，引發地方議論。

    調查局約談「Wetalk高雄」劉姓管理員等3人後，發現該篇文章是劉男所撰寫，檢察官複訊後，依違反傳染病防治法諭令劉男10萬元交保，其餘兩人請回。

    陳其邁今強調，市府關心的是真相的澄清，漢他病毒在高雄這兩年病例數是0，散播不實的訊息會影響到防疫工作，市政府一定會追究相關責任，尤其涉及到傳染病防治法部分，是非常不應該的事情。

    粉專涉造謠高雄漢他病例，陳其邁強調一定追究、非常不應該。（記者王榮祥攝）

    粉專涉造謠高雄漢他病例，陳其邁強調一定追究、非常不應該。（記者王榮祥攝）

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