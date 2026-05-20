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    首頁 > 政治

    新北社會局900萬民調案惹議 卓冠廷批「1成民調、9成宣傳」

    2026/05/20 11:13 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員卓冠廷（右）點出新北社會局去年上的社福相關議題民調採購標案，9成做宣傳，1成做民調，但整個計劃內容卻沒講到任何宣傳。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員卓冠廷（右）點出新北社會局去年上的社福相關議題民調採購標案，9成做宣傳，1成做民調，但整個計劃內容卻沒講到任何宣傳。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員卓冠廷今天在市政總質詢時，針對社會局去年上的「114年度社會福利相關議題民意調查採購案」標案，質疑花了900萬元做民調，實際上含括行銷宣導，且9成做宣傳，1成做民調，但整個計劃內容卻沒講到任何宣傳，「預算是這樣用嗎」？ 他批評，平常遇到社會福利政策，社會局就說沒錢，但民調卻拿得出900萬元，「觀感不好」。

    卓冠廷說，該標案民調有效樣本至少完成1068份，一般市場行情約10萬多元；新北市研考會主委紀淑娟指出，民調預算經費年度不超過40萬元。

    新北市社會局長李美珍說明，該標案不是只有民調，含括福利議題宣導，民調佔一部分，大部分都是行銷宣導，依政府採購法處理。

    卓冠廷說，這個900萬元預算的計劃，內容都是寫民調，沒有講到任何宣傳，9成做宣傳，1成做民調，預算是這樣用嗎？

    侯友宜表示，所有相關標案，一切像社會局說的，皆按照採購法，媒體確實了解民意趨勢，社會局做宣導也好，像性平，各局處幫忙，議員講的也有道理，（計畫內容）內容應寫清楚。

    新北市社會局長李美珍說明，該標案不是只有民調，含括福利議題宣導，民調佔一部分，大部分都是行銷宣導，依政府採購法處理。（記者黃政嘉攝）

    新北市社會局長李美珍說明，該標案不是只有民調，含括福利議題宣導，民調佔一部分，大部分都是行銷宣導，依政府採購法處理。（記者黃政嘉攝）

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